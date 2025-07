Nouvelle cible en défense, les montant du deal Rongier/Merlin et le dossier Paixao… les 3 infos mercato OM du jour

Retrouvez ci-dessous les 3 informations qu’il ne fallait pas manquer dans l’actualité du mercato de l’OM ce lundi 21 juillet 2025.

Badé surveillé par l’OM !

Selon le média espagnol El Chiringuito TV, l’Olympique de Marseille est à la recherche d’un défenseur central. Les dossiers Aguerd et Ndicka ne semblent pas avancer, et un nouveau nom émerge : celui de Loïc Badé, actuellement au FC Séville.

Sunderland et Bournemouth seraient très intéressés par Le défenseur tricolore. D’après El Chiringuito TV, Marseille, Tottenham et Villarreal se sont également renseignés sur les conditions de recrutement du Français.

Le club andalou, où Badé est devenu titulaire, a prolongé son contrat jusqu’en 2029, incluant une clause libératoire estimée entre 50 et 60 millions d’euros.

Badé, un profil international en pleine progression

Loïc Badé, 25 ans (né le 11 avril 2000 à Sèvres), est un défenseur central de 1,91 m, solide physiquement (89 kg), droitier et formé à Lens, puis Rennes, où Séville l’a recruté en 2023 pour environ 12 millions d’euros.

Statistiques (saison 2024‑2025 à Séville)

En 33 matchs toutes compétitions confondues, il a disputé 32 rencontres en Liga, marqué 1 but, délivré 1 passe décisive, et reçu plusieurs cartons jaunes.

Sur l’ensemble de sa carrière :

163 matchs joués , dont 142 titularisations ;

, dont ; 4 buts et 4 passes décisives ;

et ; Accumulant 40 cartons jaunes et 5 rouges.

Marché des transferts : un dossier délicat

Aston Villa a formulé une offre d’environ 25 millions € avec bonus, refusée par Séville qui réclame 30 M€ au minimum. Selon certains médias, Liverpool, Newcastle, le Bayer Leverkusen ou encore l’AS Rome ont manifesté un intérêt, mais jusqu’ici sans accord concret.

Ce refus apparent des propositions précédentes pourrait rendre le dossier complexe et coûteux pour Marseille, Tottenham ou Villarreal.

18,5M€ + 4M€ de bonus pour Merlin et Rongier !

Le Stade Rennais accélère son mercato estival et finalise l’arrivée de deux joueurs en provenance de l’Olympique de Marseille : Valentin Rongier et Quentin Merlin. Comme révélé par L’Équipe, le double transfert s’élève à 18,5 millions d’euros, dont 13 millions pour Merlin. À cette somme pourraient s’ajouter 4 millions d’euros de bonus, liés à des objectifs collectifs et individuels.

Ce double mouvement intervient alors que Rennes a enregistré plusieurs départs importants ces dernières semaines, notamment ceux de Lorenz Assignon, Adrien Truffert, Kyogo Furuhashi, Albert Gronbaek et Azor Matusiwa. Pour combler ces vides, le club breton a décidé de frapper fort en allant chercher deux éléments d’expérience et de qualité du club phocéen.

Quentin Merlin, âgé de 23 ans, s’engage pour une durée de quatre ans. Le latéral gauche vient remplacer numériquement Adrien Truffert, récemment parti. Formé au FC Nantes, le joueur fera l’objet d’un reversement de 10 % de sa vente au club nantais, soit 1,3 million d’euros. L’OM va recevoir donc 13M€ hors bonus soit 1M€ de plus que son montant d’achat il y a 18 mois.

De son côté, Valentin Rongier, 30 ans, va s’engager pour trois saisons avec les Rouge et Noir. L’ancien capitaine marseillais est attendu pour stabiliser l’entrejeu et apporter son expérience au collectif dirigé par Julien Stéphan. Son profil polyvalent, capable d’évoluer aussi bien en sentinelle qu’en relayeur, répond aux besoins du technicien rennais. L’OM va percevoir 4M€ hors bonus pour la dernière année de contrat du milieu de terrain…

Les deux joueurs ont quitté ce week-end le stage des Marseillais aux Pays-Bas pour finaliser leur transfert en Bretagne. Leur signature officielle est attendue dans les prochaines heures.

Ce double départ marque une étape importante dans le chantier de l’effectif de Roberto De Zerbi, qui doit désormais compenser ces pertes au milieu et sur le flanc gauche.

Paixao, ni accord ni fin des négociations !

L’Olympique de Marseille continue d’avancer sur plusieurs fronts en ce mercato estival, notamment sur celui menant à Igor Paixao, l’ailier brésilien du Feyenoord Rotterdam. Si un montant global de 35 millions d’euros bonus compris a été évoqué, aucun accord définitif n’a encore été trouvé entre les deux clubs.

Selon les informations du journaliste néerlandais Mikos Gouka (AD Sportwereld), “il n’y a pas encore d’accord, mais le transfert n’a pas non plus échoué”. Le dossier reste actif, et la direction olympienne aurait prévu de dépêcher une importante délégation ce lundi pour faire avancer les négociations avec les dirigeants du club de De Kuip.

Âgé de 25 ans, Paixao est actuellement blessé et se trouve en vacances au Brésil. Une situation qui n’empêche pas les discussions de se poursuivre. L’OM, désormais entraîné par Roberto De Zerbi, cherche à renforcer son secteur offensif, et le profil du joueur formé au Brésil correspond aux attentes du technicien italien.

Arrivé à Feyenoord en 2022 en provenance de Coritiba, Paixao s’est rapidement imposé comme un élément offensif important du club néerlandais. Sa capacité à évoluer sur les deux ailes et sa progression régulière en Eredivisie ont attiré l’attention de plusieurs clubs européens, dont l’OM, à la recherche de renforts de qualité pour la saison 2025-2026.

Du côté marseillais, l’objectif est clair : boucler rapidement certaines arrivées afin d’offrir à De Zerbi un groupe compétitif dès la reprise. Si la transaction venait à se concrétiser, elle représenterait l’un des plus gros investissements du mercato marseillais cet été.

En attendant, le dossier reste en suspens, et la suite des négociations entre l’OM et Feyenoord pourrait être décisive dans les prochaines heures.