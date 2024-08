Nouvelle piste au poste de gardien ! Sternal va prolonger? Carboni est arrivé à Marseille… Les 3 infos OM de ce lundi !

Comme chaque soir FCM vous propose les 3 infos OM du jour. Au programme ce lundi : Nouvelle piste au poste de gardien ! Sternal va prolonger? Carboni est arrivé à Marseille…

C’est bientôt bouclé pour Enzo Sternal? A en croire les informations de La Provence, le milieu offensif devrait signer une prolongation de contrat d’un an allant donc jusqu’en juin 2026.

C’est l’un des gros dossiers de l’OM cet été : signer les jeunes qui ont fait une campagne en Gambardella et remporté le trophée la saison dernière. Enzo Sternal fait partie de ces joueurs qui ont marqué les esprits. D’après La Provence, les discussions avancent bien et il devrait prolonger son contrat d’une saison, allant donc jusqu’en juin 2026.

Ce samedi, l‘OM affrontait le Pau FC et a remporté la rencontre sur le score de 3-0. En deuxième mi-temps, Enzo Sternal a eu du temps de jeu comme lors des deux dernières rencontres amicales. Le jeune attaquant a tapé dans l’œil de Lilian Brassier.

« Je vais pas vous cacher, j’aime bien le petit Enzo, c’est un bon joueur. Son avenir avec le groupe pro ? Je vais pas m’avancer sur son futur, c’est à lui de prouver et d’apprendre », a déclaré l’ancien défenseur du Stade Brestois.

Carboni est arrivé à Marseille ! L’Argentin va passer sa visite médicale et signer son contrat en prêt après avoir prolongé avec l’Inter Milan.

C’est la fin du feuilleton Carboni ! Le milieu offensif est arrivé ce lundi à Marseille comme l’a posté le compte Twitter Melyoyo13. Le joueur appartiendra toujours à l’Inter et signe en prêt avec option d’achat.

« Je suis prêt à rejoindre l’Olympique de Marseille, j’ai hâte ! Je veux faire de mon mieux pour le club », a annoncé le joueur en direct de Milan où il a signé sa prolongation de contrat avant de rejoindre l’OM.

