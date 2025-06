Nouvelle piste en attaque, ça se précise pour un roc défensif, et l’avenir de De Zerbi… Les 3 infos mercato OM du jour

Le mercato n’a pas encore officiellement ouvert ses portes, mais de nombreuses rumeurs commencent déjà à circuler du côté de Marseille. Voici les trois infos qu’il ne fallait pas manquer ce mercredi 4 juin 2025.

Au programme : la fin des spéculations autour de l’avenir de De Zerbi, et deux nouvelles pistes pour le club marseillais.

1- L’OM s’intéresse à Matthis Albine

Alors que les rumeurs autour de plusieurs départs agitent l’OM, les dirigeants marseillais continuent d’explorer de nouvelles pistes pour renforcer l’effectif. Désireux de se renforcer à tous les postes, le club phocéen multiplie les contacts et s’intéresserait de près à Matthis Albine, l’attaquant du FC Nantes.

Le mercato olympien prend un tournant ces derniers jours, entre incertitudes sur certains cadres et avancées sur des dossiers prioritaires. La piste menant à Roberto De Zerbi semble s’éloigner, ce qui rassure de nombreux supporters. En parallèle, l’OM reste actif sur le marché et travaille à la construction d’un effectif compétitif pour la saison prochaine.

Si plusieurs renforts défensifs ont déjà été évoqués – à l’image de Medina ou Bakker – c’est cette fois en attaque qu’un nouveau nom apparaît. Selon Foot Mercato, Marseille aurait pris des renseignements sur Matthis Albine, jeune buteur du FC Nantes, actuellement convoqué avec l’équipe de France Espoirs pour l’Euro à venir. Le joueur, déjà sollicité par plusieurs clubs, pourrait quitter les Canaris cet été.

Albine en doublure de Gouiri ?

L’OM n’est pas seul sur le dossier. Le Paris FC, Lens, Strasbourg, et surtout Lille suivraient également de près le profil du joueur. Grâce à une saison prometteuse, Albine a su attirer les regards. Polyvalent, il peut évoluer en pointe comme sur les ailes, et affiche une belle efficacité devant le but : neuf réalisations et deux passes décisives cette saison.

Formé au Stade Rennais et transféré à Nantes pour 10 millions d’euros l’été dernier, le joueur de 22 ans voit aujourd’hui sa valeur grimper. Le FC Nantes ne serait pas disposé à négocier en dessous de 15 millions d’euros – un montant qui pourrait encore augmenter si Albine brille durant l’Euro Espoirs, qui débute le 11 juin.

2- Mercato OM : ça se précise pour Medina !

L’OM travaille activement sur le recrutement de Facundo Medina afin de renforcer son secteur défensif aux côtés de son compatriote Léo Balerdi. Une charnière 100 % argentine, alors que la fourchette de prix pour le défenseur lensois a été révélée.

Pablo Longoria et Mehdi Benatia s’activent pour renforcer l’effectif olympien en vue de la saison prochaine. Un chantier qui devrait débuter par l’arrivée d’un défenseur central, tant l’OM a souffert cette année de sa fébrilité défensive. Alors que la rumeur menant à Aymeric Laporte prenait de l’ampleur ces dernières semaines, c’est finalement la piste Facundo Medina, le défenseur du RC Lens, qui semble aujourd’hui la plus crédible. De quoi envisager une charnière 100 % argentine, avec Balerdi en défense centrale et Rulli dans les buts.

Un deal entre 15 et 20 millions d’euros ?

Alors que l’international argentin devrait bel et bien quitter Lens cet été, l’OM serait proche de conclure son transfert. Selon le journaliste Luca Bedoni, de Sky Sport, le montant de l’opération se situerait entre 15 et 20 millions d’euros. Une affaire intéressante pour le club phocéen, qui cherche à se renforcer dans un secteur qui lui a cruellement fait défaut cette saison. Ce renfort pourrait aussi satisfaire Léo Balerdi, qui avait exprimé son envie de jouer aux côtés de son coéquipier en sélection. Reste à voir comment évoluera le dossier dans les prochains jours.

3- Mercato OM : FIN des spéculations autour de De Zerbi ?

Alors que c’était la rumeur qui faisait grincer des dents les supporters de l’OM ces derniers jours, Roberto De Zerbi aurait de très grandes chances de rester à l’OM la saison prochaine. De nouvelles informations rapportées par Florent Germain, consultant pour RMC, viennent appuyer cette dynamique.

Le mercato de l’OM semble prendre un tournant et s’enflammer récemment alors que plusieurs rumeurs voient le jour. Tandis que dernièrement c’est le capitaine Léo Balerdi qui voyait des spéculations naître sur son avenir à l’OM , la véritable crainte qui agite réellement Marseille depuis plusieurs jours est de voir partir De Zerbi. Après le départ de l’entraîneur Inzaghi, l’Inter avait intégré dans sa short-list le nom du tacticien en poste à l’OM cette année.

Une frayeur pour les supporters alors que le club a connu de nombreux changements de coachs sur ces dernières années et qui a prévu de partir sur un projet de trois ans avec Roberto De Zerbi. Cependant, les dernières révélations de Florent Germain, journaliste sportif et consultant RMC Sport à Marseille, pourraient venir calmer largement les ardeurs. D’après lui, la tendance n’a jamais réellement été à un départ tandis que la confiance règne entre Longoria, Benatia et De Zerbi.

Les dirigeants sereins concernant De Zerbi !

Les différentes rumeurs récentes autour de l’avenir de l’entraîneur arrivé l’été dernier n’auraient en effet pas eu de réel impact sur les dirigeants. Si l’état-major n’a pas été perturbé par l’agitation récente, c’est entre autres à cause du fait que De Zerbi lui-même ait affirmé se sentir bien à Marseille et n’avoir reçu aucune sollicitation d’un éventuel prétendant. Le club affirme d’ailleurs que les dirigeants, ainsi que le coach, travaille main dans la main à la préparation de l’effectif pour l’an prochain.

Du côté de l’Inter Milan également la piste principale reste toujours Cesc Fabregas qui serait “l’élu” pour reprendre le poste laissé vacant. Et bien que d’autres noms soient mis de côté, au cas ou la piste menant à l’ancien milieu de terrain n’aboutisse pas, De Zerbi ne serait pas vu comme un véritable prétendant potentiel. Tout dépendra donc de comment les Nerazzurri avancent dans leur quête d’un nouvel entraîneur.