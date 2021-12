OFFICIEL : Deux joueurs de l’OM vont disputer la CAN !

Pape Gueye et Cheikh Bamba Dieng ont été sélectionnés avec le Sénégal pour disputer la prochaine Coupe d’Afrique des nations à partir du 9 janvier prochain.

La liste du Sénégal était attendue pour savoir si Cheikh Bamba Dieng et Pape Gueye allaient disputer la Coupe d’Afrique des nations. Le sélectionneur Aliou Cissé a annoncé ce vendredi dans sa liste que les deux olympiens seront de la partie au Cameroun. La Coupe d’Afrique des nations se déroulera du 9 janvier au 6 février prochain. Dans cette liste de 27 joueurs, nous y retrouvons également l’ancien olympien Bouna Sarr.

Après avoir connu leurs premières sélections il y a quelques mois, Pape Gueye et Cheikh Bamba Dieng disputeront tous les deux leur première compétition officielle en sélection nationale. Une fierté pour le club phocéen et ses supporters. Lors de cette Coupe d’Afrique des nations, le Sénégal affrontera le Zimbabwe, le Malawi ainsi que la Guinée. En 2019, le Sénégal avait stoppé sa course en finale après s’être incliné face à l’Algérie. Lors de cette édition, le Sénégal tentera d’aller remporter le titre.

Pape Gueye et Cheikh Bamba Dieng seront les deux seuls joueurs olympien à disputer la CAN. Par conséquent, ils manqueront tous les deux au moins les rencontres face à Chauvigny, Bordeaux et Lille.

La liste du Sénégal pour la CAN

🔴 OFFICIEL ! Le Sénégal dévoile a son tour sa liste pour la CAN pic.twitter.com/9Bu3ev4faR — Cafe Foot (@cafefoot_) December 24, 2021

« Mamadou Niang, c’est Mamadou Niang. Bamba Dieng, c’est Bamba Dieng » – Mamadou Niang

« J’aime bien ce joueur et son style de jeu. Il est pétri de qualités, Il débute à peine dans ce championnat. Il faut lui laisser un peu de temps. Il se crée énormément d’occasions. Avec le travail, il va progresser. Il m’a bluffé parce qu’il loupe des situations où il peut faire beaucoup mieux et derrière, il marque un but improbable, compliqué. Ça prouve sa qualité. Il doit juste être un peu plus en confiance devant le but et ça va aller. » Mamadou Niang – source : La Provence (16/12/2021)