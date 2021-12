Un seul joueur de l’OM dans le onze type de la phase aller…

Après avoir été tenu en échec par Reims (1-1) hier soir, l’OM termine la phase aller à la troisième place au classement. Un seul olympien figure dans l’équipe type de la phase aller…

La phase aller du championnat de France s’est achevée hier et l’OM se trouve là où il voudra être à l’issue de la saison : sur le podium. Malgré le match nul concédé hier face à Reims (1-1), les Marseillais se classent à la troisième position juste derrière Nice avec le même nombre de points (33).

Depuis le début de la saison, l’Olympique de Marseille est porté par les bonnes prestations de Dimitri Payet. À mi-parcours, le numéro 10 olympien prouve qu’il est toujours au niveau puisqu’il a inscrit 7 buts et a adressé 7 passes décisives en championnat. Du haut de ses 34 ans, Dimitri Payet n’a pas connu de baisse de niveau malgré les incidents dont il a été victime à Nice et à Lyon.

Dimitri Payet dans le onze type de la phase aller

À mi-parcours, le journal L’Équipe a décidé de dresser une équipe type de la phase aller du championnat de France. Dans cette dernière, Dimitri Payet est le seul olympien à apparaître.

À ses côtés, on y retrouve trois Rennais (Hamari Traoré, Birger Meling et Martin Terrier), deux Parisiens (Marquinhos et Idrissa Gueye), un Lyonnais (Anthony Lopes), un Strasbourgeois (Gerzino Nyamsi), un Clermontois (Johan Gastien) et un Lensois (Seko Fofana).

Il y a des arbitres avec qui on peut parler correctement et d’autres moins – Dimitri Payet

Au coup de sifflet final, le numéro 10 olympien s’est arrêté en zone mixte et a toutefois tenu à faire part de son mécontentement à l’encontre de l’arbitrage de François Letexier. Dimitri Payet a été gêné par sa communication.

« C’est sûr que le match était plutôt calme et c’est vrai qu’on a l’impression que par certaines mauvaises décisions ou certaines fois où l’arbitre nous parle pas très correctement, on s’énerve et on s’agace. Donc voilà, d’un coup ça dégénère. Après, ça tombe malheureusement sur Bamba Dieng mais je pense qu’on ne peut pas lui en vouloir parce qu’à cet âge là on peut avoir ce genre de gestes mais ça lui servira certainement d’expérience. Si ça avait été moi ça aurait été plus grave parce que j’ai de la bouteille on va dire. Mais c’est vrai que des fois les matchs dégénèrent et malheureusement on n’y est pour rien, on est dans le jeu et quand on perd ça n’arrange pas. Il y a des arbitres avec qui on peut parler correctement et d’autres moins, qui ne vous parlent pas du tout donc c’est comme ça, il faut s’adapter mais c’est pas évident. » Dimitri Payet – Zone mixte (22/12/2021)