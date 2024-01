Officiel pour Lodi ! 3 clubs montrent un intérêt pour Vitinha ! Encore deux recrues à venir après Moumbagna ? Les 3 infos Mercato OM de ce mercredi !

Comme chaque soir FCM vous propose les 3 infos OM du jour ! Au programme ce mercredi: officiel pour Lodi ! 3 clubs montrent un intérêt pour Vitinha ! Encore deux recrues à venir après Moumbagna ?

Le départ de Renan Lodi à Al Hilal en Arabie Saoudite est officiel ! L’Olympique de Marseille vient de confirmer ce transfert, l’international brésilien ne sera resté que 6 mois à l’OM…

Voici le message posté par l’OM sur son site officiel. « Le défenseur brésilien, Renan Lodi, portera désormais les couleurs d’Al Hilal en Arabie Saoudite. Arrivé durant l’été 2023 à Marseille, Renan Lodi quitte l’OM pour Al Hilal, club saoudien leader de la Saudi Pro League. » L’OM devrait récupérer environ 22M€ moins le pourcentage à rétrocéder à l’Atlético.

Malgré un début de saison compliqué pour Renan Lodi, le Brésilien va bien rejoindre Al Hilal en Arabie Saoudite ! Le latéral gauche qui est venu à Marseille en provenance de l’Atletico Madrid devrait déjà partir après moins de 6 mois au club. Le transfert devrait bien se boucler ce lundi en prêt avec option d’achat. Fabrizio Romano explique qu’il va signer en prêt avec option d’achat. Le journaliste affirme qu’il s’agit d’un prêt avec OA quasiment obligatoire. Cela devrait se boucler à 100%, comme s’il s’agissait d’un transfert permanant !

🔵🇸🇦 Al Hilal and Olympique Marseille are checking documents for Renan Lodi deal today. The obligation to buy clause will be 100% guaranteed, it’s same as permanent transfer.

Renan, prepared to sign contract until June 2027 as soon as the clubs will complete the documents. pic.twitter.com/X5f5XrJXCK

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 15, 2024