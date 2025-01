OM : 2 joueurs sur le départ, des blessés et deux gros retours dont Rongier face à Nice !

Roberto de Zerbi a fait un point sur l ‘état de son groupe avant le déplacement de l’OM à Nice ce dimanche. Voici les principales informations livrées par le coach italien.

Avant le déplacement de son équipe à Nice pour le match de la 19e journée de Ligue 1, l’entraîneur de l’OGC Nice, Roberto De Zerbi, a fait le point sur l’état de son groupe lors d’une conférence de presse ce vendredi. Plusieurs joueurs sont actuellement touchés ou en difficulté physique, ce qui pourrait influencer la composition de l’équipe pour le match de dimanche.

Concernant Ismaël Koné, l’entraîneur a révélé qu’il était sur le départ, soulignant que « Koné va probablement s’en aller, c’est pourquoi il n’y avait pas de sens qu’il s’entraîne avec nous« . Le joueur n’aurait pas convaincu le staff et devrait quitter l’OM tout comme Elye Wahi.

Koné et Wahi en instance de départ

🎙️ « Koné va probablement s’en aller, c’est pourquoi il n’y avait pas de sens qu’il s’entraine avec nous »#DeZerbi : « Koné va probablement s’en aller, c’est pourquoi il n’y avait pas de sens qu’il s’entraine avec nous. Bamo Meité a un problème intestinal, Kondogbia est encore… pic.twitter.com/tjYzIQbFa1 — Football Club de Marseille (@FCMarseille) January 24, 2025

De son côté, Bamo Meité est confronté à un problème intestinal qui l’empêche de participer aux entraînements. L’entraîneur a précisé que « Meité a un problème intestinal« , mais n’a pas donné davantage de détails sur la durée de son indisponibilité.

Geoffrey Kondogbia, quant à lui, reste sur la touche à cause d’une blessure qui continue de le tenir à l’écart des terrains. Le coach a affirmé que le milieu de terrain n’était toujours pas rétabli suite à une rechute il y a 10 jours. Amine Harit est toujours blessé au mollet, Moumbagna et Carboni sont eux aussi absents.

Meité malade, Kondogbia et Harit toujours blessés

En revanche, Luiz Felipe a montré de bonnes dispositions ces derniers jours et a été particulièrement remarqué pour ses efforts. « Luiz Felipe a très bien travaillé ces derniers jours » a indiqué De Zerbi, signalant qu’il pourrait être un atout important pour la suite.

Retour de Rongier et Murillo

🎙️ « Rongier et Murillo seront là dimanche »#DeZerbi : « Rongier et Murillo seront là dimanche. Ils ont été stoppés parce qu’on a eu 3 matchs en une semaine. On n’a pas eu tant de blessures musculaires que ça… Beaucoup de joueurs ont des préparateurs physiques. » #OM #OGCNOM… pic.twitter.com/2MiVkF9cmm — Football Club de Marseille (@FCMarseille) January 24, 2025



En ce qui concerne Rongier et Murillo, les deux joueurs seront bien présents pour le déplacement à Nice. « Ils ont été stoppés parce qu’on a eu 3 matchs en une semaine, » a expliqué l’entraîneur. Malgré quelques blessures musculaires durant cette période, l’équipe semble avoir réussi à limiter les dégâts, car « on n’a pas eu tant de blessures musculaires que ça« . Toutefois, Roberto De Zerbi a souligné l’importance de maintenir une bonne connexion et communication entre les préparateurs physiques et les joueurs. Il a par ailleurs évoqué des problèmes rencontrés avec certains joueurs comme Wahi, mentionnant que « Avec Wahi ça a été un problème« .

Ainsi, l’équipe de l’OGC Nice se prépare à affronter son adversaire avec un groupe en partie remanié, mais De Zerbi reste confiant pour la suite de la saison.