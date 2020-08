OM : 5 changements, quel impact sur le mercato olympien ?

C’est officiel, la règle des 5 changements sera généralisée la saison prochaine dans tout les grands championnats Européens. Et pour notre journaliste Mourad Aerts, cela va favoriser les gros clubs !

Mourad Aerts n’est pas emballé par les 5 changements. Pour notre journaliste, cette règle va favoriser les gros clubs et les inciter à empiler davantage de joueurs dans leurs effectifs :

« Il faut coupler cette règle a une loi plus contraignante sur les transferts »

« Vous allez voir, il va y avoir une campagne. On va expliquer « mais tu vas voir, ça va être bon pour le jeu, etc… » Forcément, par ce que les gros clubs sont avantagés. Pourquoi ? Prenons Enzo Le Fée par exemple. Disons qu’il brille l’an prochain en ligue 1, et que d’un coup il y a Chelsea et l’OM dessus. Déjà, tu pars avec un désavantage, par ce que Chelsea peut offrir un plus gros salaire. Mais toi, tu pouvais dire à Le Fée : « mais avec nous, tu auras plus de temps de jeu ». Sauf que la, Chelsea pourra rebondir en disant : « mais attends, maintenant il y a 5 changements ! T’inquiète, on va te faire rentrer, tu pourras avoir du temps de jeu. » Et ce petit avantage concurrentiel qui leur est donné en plus va faire que ces clubs là, déjà qu’ils attirent tout le monde… Regardez Cuisance. Il a à peine commencer en Allemagne, le Bayern l’a directement pris et ils l’ont fait jouer 300 minutes sur la saison. Tous ces mecs sont pris cash par ces clubs là ! « Et au lieu de restreindre ça, par ce que dans le football de maintenant les clubs moyens économiquement comme l’OM n’ont plus accès à ces joueurs la, on continue (…) Ce truc des 5 changements, va apporter plus de cas comme Michy à Chelsea ou en gros « on va te sécuriser, et te mettre sur le banc »Mourad Aerts. Source : Débat Foot Marseille – 03/08

Les gros clubs seront favorisés par ça dans la gestion de leur effectif, et ça va rajouter encore plus de désavantage entre les clubs au niveau économique. Après, il y a peut être des choses qui peuvent être intéressantes au niveau Footballistique, au niveau de la place de l’entraineur, qui est pour moi la personne la plus importante dans le football. Mais il faut coupler cette règle, a une autre règle contraignante au niveau des transferts. C’est à dire, mettre une limite de joueurs dans un effectif et dire par exemple « non, vous ne pouvez pas avoir plus de 25 joueurs dans votre effectif. » Mourad Aerts. Source : Débat Foot Marseille – 03/08