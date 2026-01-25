OM – Acherchour « S’il perd, tout le monde le détruit »

Après la victoire convaincante de l’Olympique de Marseille face à Lens (3-1) au stade Vélodrome, Walid Acherchour a longuement salué la prestation de Roberto De Zerbi dans l’After Foot. L’éditorialiste met en avant le choix fort de l’entraîneur marseillais, qui a laissé Mason Greenwood sur le banc.



Roberto De Zerbi savait qu’il jouait gros dimanche soir. En décidant de se passer de Mason Greenwood, son meilleur buteur, pour un match à fort enjeu face au RC Lens, l’entraîneur de l’OM prenait un risque assumé. Un pari pleinement réussi, comme l’a souligné Walid Acherchour au micro de l’After Foot après la rencontre.

« Une masterclass » selon Walid Acherchour

Pour le consultant, le technicien italien est le grand gagnant de la soirée. « Ce soir, De Zerbi est le grand gagnant de cette rencontre. Il avait beaucoup de choses à perdre en laissant son meilleur joueur sur le banc. Si l’OM perd, tout le monde sort le bazooka », a analysé Walid Acherchour. Le contexte était clair : une contre-performance aurait immédiatement déclenché une vague de critiques.

Mais la victoire marseillaise a totalement inversé la lecture du match. Toujours selon Acherchour, De Zerbi a réussi à démontrer que l’OM ne dépend pas d’un seul homme. « Il s’est passé de son meilleur joueur dans un grand match et il a réussi son pari. Il a montré qu’il n’y avait pas de Greenwood dépendance à l’OM. C’est une masterclass de sa part », a-t-il conclu.

