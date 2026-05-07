OM : Alain Giresse analyse le crash du club et donne des solutions !

Dans un entretien accordé à La Provence, Alain Giresse a livré une analyse sévère de la situation actuelle de l’OM. L’ancien international français estime que les difficultés du club marseillais dépassent largement le terrain et trouvent leur origine dans un manque de stabilité au sommet de l’institution.

Alors que l’Olympique de Marseille traverse une saison agitée, les propos d’Alain Giresse mettent en lumière les tensions structurelles qui entourent le club. Pour l’ancien entraîneur, les changements successifs dans l’organigramme fragilisent l’ensemble du projet sportif marseillais.

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Alain Giresse dénonce une instabilité permanente à l’OM

Dans les colonnes de La Provence, Alain Giresse a directement ciblé la gouvernance du club phocéen : « L’OM est fragile au niveau de la direction, avec les départs du président et de l’entraîneur. Ça vacille de tous les côtés. »

L’ancien milieu offensif estime que cette instabilité pèse lourdement sur le rendement de l’effectif. Selon lui, les joueurs de l’OM évoluent dans un environnement trop mouvant pour répondre aux exigences d’un club de cette dimension. « L’équipe a du mal à donner ce qu’un tel club mérite et à répondre à ses attentes. Porter ce maillot implique une énorme responsabilité vu la ferveur des supporters et de la ville. Les joueurs doivent y faire face, ce qu’ils n’arrivent pas à faire comme à Nantes. Il faut de la stabilité. »

Dans son analyse, Giresse insiste également sur la situation des entraîneurs à Marseille, régulièrement fragilisés par les résultats et la pression ambiante : « C’est toujours compliqué pour l’entraîneur, vite sur la sellette. On ne peut pas être un club de cette dimension sans bases solides. »

Le souvenir de Bernard Tapie comme modèle de stabilité

L’ancien international français a également évoqué la période faste de la fin des années 1980, marquée par la présidence de Bernard Tapie. Pour lui, cette époque reposait avant tout sur une structure forte et clairement définie. « Bernard Tapie tenait le club, savait imposer, déléguer. Joueurs, on voyait que c’était solide. Même dans les moments difficiles, on avait la capacité à répondre et à maintenir le cap. »

Les déclarations de Giresse interviennent dans un contexte particulièrement tendu à l’OM, marqué ces derniers mois par plusieurs secousses internes. Le départ d’Adrien Rabiot après des tensions dans le vestiaire, puis les démissions successives de Roberto De Zerbi et de Medhi Benatia, avant le retour de ce dernier après la mise en retrait de Pablo Longoria, ont alimenté un climat d’incertitude permanent autour du club marseillais.

Pour conclure, Alain Giresse s’est aussi interrogé sur le profil des joueurs recrutés ces dernières saisons : « Aujourd’hui, je me demande comment les joueurs raisonnent par rapport au club. Je ne pense pas qu’ils correspondent à ce qu’on attend d’eux. L’année prochaine, il faut une direction forte, tous doivent prendre la mesure de ce qu’est l’OM : un club mythique. Cela exige une forme de responsabilité de tous, un engagement total. »