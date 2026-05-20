OM : Alaixys Romao valide cette piste pour succéder à Habib Beye !

Le futur entraîneur de l’Olympique de Marseille alimente déjà les débats en interne comme autour du club. Alors que plusieurs noms circulent pour remplacer Habib Beye, l’ancien milieu marseillais Alaixys Romao a publiquement affiché sa préférence pour la piste menant à Bruno Genesio.

Alaixys Romao soutient l’option Bruno Genesio

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Le dossier du prochain entraîneur de l’OM devrait rapidement devenir l’une des priorités de la nouvelle direction marseillaise. Après la nomination annoncée de Stéphane Richard à la présidence et l’arrivée attendue de Grégory Lorenzi au poste de directeur sportif, le choix du successeur de Habib Beye s’annonce déterminant pour préparer la prochaine saison de Ligue 1.

Selon les informations de L’Équipe et de RMC Sport, Bruno Genesio figure parmi les profils étudiés par les dirigeants olympiens. L’actuel entraîneur du LOSC, reconnu pour la qualité de jeu proposée par ses équipes et son expérience du très haut niveau français, apparaît comme une option crédible pour le banc marseillais.

Dans un entretien accordé à La Marseillaise, Alaixys Romao a donné son avis sur ce dossier particulièrement sensible pour l’Olympique de Marseille. « Pour moi, les coachs qui ont le mieux réussi à Marseille viennent de l’étranger. Mis à part Didier Deschamps bien sûr. Parce que le contexte à l’OM n’est pas évident à gérer. Personnellement, j’ai beaucoup aimé le travail de Pierre Sage, mais honnêtement, je ne le vois pas partir de Lens. Il y a l’option Bruno Genesio qui peut être intéressante. J’aime beaucoup don état d’esprit, ça peut matcher avec l’OM », a confié l’ancien joueur marseillais.

Un profil expérimenté pour un contexte toujours exigeant

Le nom de Bruno Genesio revient avec insistance ces derniers jours autour de l’OM, dans un contexte où le club cherche à stabiliser son projet sportif. Il est en fin de contrat avec le LOSC avec qui il a terminé 3e, le technicien français possède une solide expérience de la gestion de clubs exposés à une forte pression médiatique.

Les déclarations d’Alaixys Romao traduisent également une réalité régulièrement évoquée autour du club phocéen : la difficulté du poste d’entraîneur à Marseille. Entre l’exigence populaire, la pression des résultats et les attentes élevées autour du projet olympien, le futur coach devra rapidement imposer sa méthode.

Pour l’heure, aucune décision officielle n’a été annoncée par la direction de l’Olympique de Marseille concernant la situation d’Habib Beye.