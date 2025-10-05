OM : Amine Gouiri fait passer un message clair !

Resté muet depuis le début de saison, Amine Gouiri a retrouvé le chemin des filets lors de la victoire de l’OM à Metz (0-3), ce samedi. Entré en jeu en seconde période, l’attaquant algérien a parfaitement saisi sa chance, offrant une réponse éclatante à ses détracteurs et, peut-être, à son entraîneur Roberto De Zerbi.

Privé de titularisation au profit du jeune Robinio Vaz, le joueur de 25 ans a dû patienter sur le banc avant de faire la différence. Et il n’a pas manqué l’occasion : un but à la 76e minute, une passe décisive pour Matthew O’Riley, et un geste symbolique — doigt sur la bouche — adressé en direction du public.

Ce but vient mettre fin à une période frustrante pour Gouiri, resté sans but ni passe décisive depuis le début de la saison. En zone mixte, l’ancien Rennais s’est montré à la fois serein et déterminé :

« Je n’ai pas changé mon jeu, je suis toujours le même, il me manquait juste des buts. Maintenant, ils vont arriver. J’ai mis un but, une passe ‘dé’ (pour O’Riley sur la deuxième réalisation du soir), j’espère que ça va continuer comme ça. »

“Je sais de quoi je suis capable”

Remplaçant au coup d’envoi, Gouiri ne semble pas avoir douté de lui malgré la concurrence féroce en attaque, avec Aubameyang, Paixao et Weah notamment. Conscient de ses qualités, il a tenu à envoyer un message de confiance :

« Je sais de quoi je suis capable », a-t-il affirmé, déterminé à retrouver un rôle majeur dans le onze marseillais.

Une OM conquérant et un Gouiri relancé

Grâce à cette victoire, la cinquième en sept journées de Ligue 1, l’OM s’offre une place provisoire en tête du championnat et confirme sa superbe dynamique. Pour Gouiri, ce match à Metz pourrait bien marquer un tournant dans sa saison.

Après un début d’exercice délicat, le buteur semble avoir retrouvé le sourire et la confiance. De bon augure pour la suite, alors que Marseille accueillera Le Havre après la trêve internationale.

