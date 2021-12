OM : Amoros ne voit aucun manque de respect contre Mandanda

Depuis le début de la saison, Steve Mandanda est peu utilisé par Jorge Sampaoli au détriment de Pau López. De son côté, Manuel Amoros comprend que l’OM souhaite préparer l’avenir.

Jorge Sampaoli semble avoir pris sa décision. À ses yeux, Pau López semble être devenu le numéro 1 dans les cages olympiennes. Arrivé cet été en provenance de la Roma, le gardien espagnol s’est imposé comme un titulaire indiscutable au détriment de Steve Mandanda.

Dans la situation de Steve Mandanda, il faut accepter la concurrence – Manuel Amoros

En effet, Pau López a disputé 19 rencontres toutes compétitions confondues cette saison tandis que Steve Mandanda joué que 6 matches. Si certaines personnes ne comprennent pas le traitement réservé à Il Fenomeno depuis le début de la saison, Manuel Amoros comprend parfaitement que l’OM souhaite mettre les deux gardiens en concurrence et n’y voit aucun manque de respect à l’encontre de Steve Mandanda. L’ancien joueur de l’OM a exprimé son ressenti sur RMC.

« Nous les joueurs, on a tous connu la concurrence. Moi j’ai pris la place de quelqu’un qui était là depuis des années à l’AS Monaco. Et en fin de carrière, c’est un jeune qui a pris ma place, il y avait Jocelyn Angloma à Marseille. C’est tout à fait normal qu’il y ait de la concurrence, ça permet de se maintenir et d’être performant. Après, on l’accepte ou on ne l’accepte pas. Mais dans la situation de Steve Mandanda, il faut l’accepter. Malheureusement, c’est comme ça, il faut aller dans le sens du club et ne pas penser qu’à soi. » Manuel Amoros – Source : RMC

Si Mandanda est vraiment devenu un numéro 2, il veut l’entendre de la bouche de Sampaoli – Florent Germain

« Le départ de Steve Mandanda est une possibilité. Il va y avoir une rencontre entre Steve Mandanda et Jorge Sampaoli. Son agent sera également présent. Steve Mandanda veut faire un point. Il veut revenir en arrière et comprendre comment il est redescendu dans la hiérarchie des gardiens de but. Pau López devient titulaire pour la première fois face à Monaco et Mandanda l’apprend le jour du match au dernier moment donc il veut comprendre comment ce choix a été fait. S’il est vraiment devenu un numéro 2, il veut l’entendre de la bouche de Jorge Sampaoli pour ensuite prendre une décision sur son avenir. Sampaoli a un fonctionnement très particulier avec l’ensemble des joueurs mais est-ce qu’il n’y avait pas une exception à faire avec Steve Mandanda, qui est une légende du club ? Un poste particulier, le capitaine du vestiaire, un joueur aimé et exemplaire. Il y avait peut-être une exception à faire dans ce fonctionnement de la part de Sampaoli. Lui (Mandanda), il l’a forcément un peu vécu comme un certain manque de respect de n’avoir aucune explication. Si Sampaoli lui dit « Pau Lopez est meilleur que toi, je préfère jouer avec lui, t’es plutôt numéro 2 », Steve Mandanda se posera les bonnes questions. Effectivement, un départ n’est pas à exclure. Steve Mandanda a encore envie de temps de jeu. Il n’est pas dans l’esprit de se dire « Ok, je vais me la couler douce… ». Il lui reste 2 ans et demi de contrat, c’est pas comme si il lui restait 6 mois ou 1 an et demi à faire, il est sous contrat jusqu’en 2024. Il a encore faim, il ne se dit pas que le haut niveau est terminé pour lui. Il y a forcément des clubs qui suivent ça avec attention. Un Mandanda ça ne laisse pas indifférent. La question d’un départ peut se poser. » Florent Germain – Source : After Marseille (20/12/2021)