OM – Angers : Le onze marseillais sans Pavard !

L’OM affronte le SCO Angers ce mercredi soir pour tenter de relancer la machine après deux défaites face au Sporting et Lens. Voici le onze que devrait proposer Roberto De Zerbi pour ce match au stade Vélodrome !

Ce match face à Angers compte pour la 10e journée de la saison 2025/2026 de Ligue 1. L’OM, qui doit s’imposer, est encore privé de Kondogbia toujours blessé. Medina et Gouiri sont forfaits pour cette rencontre. De Zerbi a fait le point mardi lors de la conférence de presse d’avant match. Le coach italien a confirmé l’absence d’Hamed Traoré mais aussi de Balerdi et Weah, également forfaits pour cette rencontre. Lirola et Garcia ainsi que le jeune Mmadi ont été convoqué dans le groupe de 21 joueurs !

Moins de solutions !

Egan-Riley accompagne Aguerd alors qu’Emerson occupe le couloir gauche, Murillo le droit. Au milieu, Gomes est associé à Hojbjerg et Vermeeren. En attaque, Greenwood et Aubameyang sont accompagnés par Paixao.

Le onze de l’OM en 4-2-3-1

Rulli

Murillo, Egan-Riley, Aguerd, Ederson

Vermeeren, Højbjerg

Gomes

Greenwood, Aubameyang, Paixao

