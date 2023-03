OM – Annecy : Le onze d’Igor Tudor avec Payet et d’autres surprises…

L’Olympique de Marseille reçoit Annecy pour le compte des 1/4 de finale de Coupe de France. Pour cette rencontre d’une grande importance, voici le onze qu’a choisi d’aligner le coach Igor Tudor !

La rencontre face au PSG en Coupe de France il y a quelques semaines s’est très bien passé. Igor Tudor et les Marseillais continuent donc leur épopée en Coupe de France et ont la possibilité de se qualifier pour les demi-finale de cette compétition. Voici le onze qu’a choisi le coach croate pour tenter de l’emporter face à Annecy !

Le onze de l’OM

Lopez – Mbemba Balerdi Kolasinac – Clauss Guendouzi Veretout Kaboré – Malinovskyi Payet (cap) Sanchez

Déclarations d’avant-match

« C’est un match très important, il ne faut pas sous-évaluer notre adversaire. Il faut faire très attention et être prêt à 100%. Les joueurs sont toujours motivés, je n’ai jamais vu l’équipe hors du coup. C’est une grande motivation de pouvoir accéder à la demi-finale. C’est motivant de jouer pour un trophée. Il y a toujours un risque dans le football. Je crois en l’expérience de mes joueurs. Ce serait stupide de ne pas réussir à se qualifier après avoir battu Rennes et le PSG » Igor Tudor – source : Conférence de presse (28/02/2023) « C’est évidemment un plaisir, parce que c’est historique pour le club de se retrouver à ce niveau de la compétition. C’est jouer dans un stade emblématique face à un adversaire emblématique, C’est plutôt agréable de se retrouver pour ce type de rencontre. Il y a évidemment l’enjeu d’une place en demi-finale qui se joue, mais ce n’est pas quelque chose de primordial pour un club comme le nôtre. On va tout faire pour y arriver, même si l’obstacle est de taille. Il n’y a que du positif à préparer et jouer un match comme ça. Après, s’ils jouent avec la même intensité que contre le PSG en Coupe de France, ça risque d’être difficile pour nous parce que même Paris n’a pas réussi à gagner. Dans un match, il y a un rapport de force, on sait très bien quelle équipe est la meilleure et la plus forte, c’est même une évidence. […] Il y a toujours une équipe plus faible qui joue une équipe plus grande. Il y a beaucoup de choses à accomplir face à un club qui a un palmarès qu’on ne présente plus. » Laurent Guyot – Source : Conférence de presse (28/02/2023)