Mbemba a refusé une grosse proposition, des nouvelles de Vitinha et le groupe face à Annecy… Les 3 infos OM de ce mercredi !

Mercato : Mbemba a refusé une grosse proposition financière pour l’OM !

Homme de peu de mots, vrai timide, le défenseur congolais est devenu indispensable à l’OM. Tout sauf un hasard, pour ceux qui le connaissent, à l’heure de défier Annecy#OMAnnecy #TeamOM https://t.co/7HnsjGUg6K — La Provence OM (@OMLaProvence) March 1, 2023

Je dis merci aux supporters, on a besoin d’eux

« Ici, on travaille double. Intensité, courses… Avec le coach Tudor, ce n’est pas pareil. Pour avoir de bons résultats, il faut du travail. On est des professionnels, on n’a pas le choix, on va repartir jusqu’à la fin. Demain on parlera de guichets fermés? Moi j’en parle maintenant. Je dis merci aux supporters, on a besoin d’eux. Ils nous motivent pour aller chercher les points. Demain, on aura besoin des supporters, on doit aller jusqu’à la fin. Le plus important ce sont tous mes coéquipiers qui me donnent de la force. On doit continuer à travailler. Je suis comme tout le monde. Je préfère le Chancel sur le terrain. Je suis comme ça, je ne force pas ma nature. Il faut demander aux gens qui me connaissent. » Igor Tudor – source : Conférence de presse (28/02/2023)

OM : Le groupe pour affronter Annecy avec deux absents et un retour important !

Le groupe de l’OM

Déclarations d’avant-match

» Igor Tudor – source : Conférence de presse (28/02/2023) « C’est un match très important, il ne faut pas sous-évaluer notre adversaire. Il faut faire très attention et être prêt à 100%. Les joueurs sont toujours motivés, je n’ai jamais vu l’équipe hors du coup. C’est une grande motivation de pouvoir accéder à la demi-finale. C’est motivant de jouer pour un trophée. Il y a toujours un risque dans le football. Je crois en l’expérience de mes joueurs. Ce serait stupide de ne pas réussir à se qualifier après avoir battu Rennes et le PSG

« C’est évidemment un plaisir, parce que c’est historique pour le club de se retrouver à ce niveau de la compétition. C’est jouer dans un stade emblématique face à un adversaire emblématique, C’est plutôt agréable de se retrouver pour ce type de rencontre. Il y a évidemment l’enjeu d’une place en demi-finale qui se joue, mais ce n’est pas quelque chose de primordial pour un club comme le nôtre. On va tout faire pour y arriver, même si l’obstacle est de taille. Il n’y a que du positif à préparer et jouer un match comme ça. Après, s’ils jouent avec la même intensité que contre le PSG en Coupe de France, ça risque d’être difficile pour nous parce que même Paris n’a pas réussi à gagner. Dans un match, il y a un rapport de force, on sait très bien quelle équipe est la meilleure et la plus forte, c’est même une évidence. […] Il y a toujours une équipe plus faible qui joue une équipe plus grande. Il y a beaucoup de choses à accomplir face à un club qui a un palmarès qu’on ne présente plus. » Laurent Guyot – Source : Conférence de presse (28/02/2023)

Mercato OM : Le montant de son transfert, ses entrainements… les nouvelles de Vitinha !

Vitinha cherchait justement cela, une équipe intense, une ligue intense

Un proche de Vitinha – source : L’Equipe (01/03/2023) « Il trouve le rythme en L1 très soutenu, il y a moins d’interruptions qu’au Portugal, de coups de sifflet de l’arbitre, ça n’arrête jamais, au niveau des courses et des duels. Il faut aussi assimiler un style Tudor qui ne ressemble pas à celui du coach de Braga , avec des mouvements caractéristiques. Mais il cherchait justement cela, une équipe intense, une ligue intense. Vitinha est un joueur très physique, qui se donne à fond, se trouve bien dans la répétition des courses et un pressing poussé. »– source : L’Equipe (01/03/2023)

DÉMISSION ACCOMPLIE Voici la une du journal L’Équipe du mercredi 1er mars 2023 https://t.co/HexFV54duc pic.twitter.com/9hP9NRwFrz — L’ÉQUIPE (@lequipe) February 28, 2023

Lucho c’était un produit fini, qui devait prouver tout de suite. Vitinha est très jeune

« Le montant de son transfert ? Ce n’est pas un sujet. Depuis les premières offres reçues en 2022, on sait que les prix s’envolent pour un jeune capable de marquer un but tous les deux matches. Mais ça ne fait pas plus de responsabilités. Vous me parlez de Lucho (Gonzalez, qui avait mal vécu les attentes relatives au montant record de son transfert à l’OM en 2009) ? Mais il venait de Porto, avait de l’expérience, des matches de Ligue des champions, c’était un produit fini, qui devait prouver tout de suite. Vitinha est très jeune, il est en plein développement. Comme à Braga, il va franchir les étapes, vous verrez qu’il s’accomplira lors des deux prochaines saisons. » L’entourage de Vitinha – source : L’Equipe (01/03/2023)

Il a le temps pour s’adapter

»Ca lui laisse le temps d’observer, de savoir comment l’OM veut évoluer dans un système. Mais aussi d’apprendre aux cotés de Sanchez. Il va prendre beaucoup d’enseignements. Si Vitinha a cette intelligence de pouvoir pomper tout ce qu’il y a de bon chez Sanchez et d’éliminer ce qu’il a peut-être de mauvais en lui, en plus d’avoir les conseils de Jean-Pierre Papin, il va s’améliorer à grande vitesse. » Jean-Charles de Bono – Source : Football Club de Marseille (13/02/2023)

Interrogé par le quotidien régional La Provence ce mercredi, l’ex-sélectionneur du Congoa confié queavait refusé une grosse proposition financière pour rejoindre l’OM : « Un club du Golfe le voulait et avait mis beaucoup d’argent. Il a refusé pour signer à Marseille, il voulait vraiment ce challenge ». Suspendu face au PSG dimanche, le défenseur va faire son retour ce soir face à Annecy en Coupe de France.Pas de Cengiz Ünder, suspendu pour cette rencontre. Samuel Gigot n’est pas encore remis de sa blessure, il devrait revenir pour la rencontre face au Stade Rennais. Concernant Rongier qui était absent de l’entraînement ce mardi, il est bien appelé par le coach marseillais ! Chancel Mbemba fait son retour après sa suspension face au PSG.Blanco, Pau LopezKabore, Kolasinac, Balerdi, Bailly, Clauss, Tavares, MbembaVeretout, Rongier, Ounahi, Guendouzi, Malinovskyi, ElmazPayet, Sanchez, Vitinha, MugheLe jeune joueur n’a pas beaucoup joué depuis son arrivée, une titularisation face à. Mais il est très impliqué lors des entrainements. Un intime deraconte cette adaptation au journal l’Equipe.L’a misé gros sur le jeune attaquant (25 M€, + 7M€ de bonus), une somme qui peut peser sur les épaules de, mais son entourage se veut rassurant, il est jeune…Arrivé pour 32 millions d’euros de Braga,doit encore s’adapter au jeu de l’OM. Dans le DFM, notre consultantsuggérait d’être patient avec le joueur. Et qu’avec Sanchez et Papin comme mentors il progressera rapidement.