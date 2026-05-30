OM : après Bob Tahri, un autre proche de Benatia dans la tourmente ? Les révélations qui secouent la Commanderie

Le grand ménage continue à l’Olympique de Marseille. Après le départ de Medhi Benatia et les révélations visant Bob Tahri, un autre membre influent de son entourage se retrouve au cœur des discussions en interne. Selon les informations publiées par Foot Mercato, Ali Zarrak, adjoint à la direction sportive et ancien responsable de la Pro2, cristalliserait aujourd’hui de très fortes tensions au sein du club.

Alors que Stéphane Richard et Grégory Lorenzi ont entamé la reconstruction de l’OM, la situation autour de certains cadres de l’ancienne organisation continue d’alimenter les débats à la Commanderie.

Une contestation grandissante en interne

D’après Foot Mercato, plusieurs salariés du secteur sportif, du centre de formation et de l’administration ne souhaiteraient plus travailler avec Ali Zarrak. Le dirigeant de 34 ans, considéré comme l’un des proches collaborateurs de Medhi Benatia ces dernières saisons, ferait actuellement l’objet d’une enquête interne.

Toujours selon le média spécialisé, plusieurs scénarios seraient étudiés afin de l’éloigner de la Commanderie ou de lui confier d’autres missions au sein du club.

La situation serait devenue suffisamment tendue pour que certains collaborateurs envisagent de quitter l’OM si Ali Zarrak conservait ses responsabilités actuelles.

Des départs et des menaces de démission évoqués

Foot Mercato affirme notamment que plusieurs membres de la cellule de recrutement réfléchiraient à un départ collectif en cas de maintien de Zarrak dans l’organigramme sportif.

Le média évoque également le départ récent d’Halim Belghazi. Officiellement, celui-ci aurait quitté le club pour des raisons personnelles, mais plusieurs sources citées par Foot Mercato relient cette décision aux méthodes de management reprochées à Ali Zarrak.

Des intendants et plusieurs acteurs du centre de formation seraient également lassés du climat de travail actuel, toujours selon ces informations.

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Une fracture avec le centre de formation et la Pro2

Les tensions ne concerneraient pas uniquement les salariés. Foot Mercato rapporte que plusieurs jeunes joueurs du centre de formation auraient également exprimé leur malaise.

Le média évoque notamment une relation très dégradée avec certains éléments de la Pro2 ainsi qu’avec plusieurs pensionnaires du centre de formation. Des incidents internes, des altercations et des conflits répétés auraient progressivement détérioré le climat au sein de la structure olympienne.

Toujours selon Foot Mercato, plusieurs joueurs auraient même choisi de bloquer Ali Zarrak sur leurs réseaux ou leurs moyens de communication personnels.

Même le vestiaire professionnel serait concerné

La contestation dépasserait désormais le cadre de la formation. Foot Mercato indique qu’Ali Zarrak aurait également connu plusieurs désaccords avec des membres du groupe professionnel et du staff technique.

Le média affirme que le dirigeant serait devenu persona non grata auprès d’une partie du vestiaire de l’équipe première. Des tensions avec certains agents de joueurs auraient également contribué à dégrader son image au fil des mois.

Un dossier sensible pour la nouvelle direction

À peine installés, Stéphane Richard et Grégory Lorenzi héritent donc d’un dossier particulièrement délicat. Après une saison marquée par les conflits internes, les changements de gouvernance et le départ de Medhi Benatia, la nouvelle direction souhaite rétablir un climat plus serein autour de l’équipe professionnelle et du centre de formation.

Reste désormais à savoir quelle décision sera prise concernant Ali Zarrak dans les prochaines semaines. Une chose est certaine : alors que l’OM tente d’ouvrir un nouveau chapitre, les remous hérités de l’ancienne direction continuent d’alimenter l’actualité marseillaise.