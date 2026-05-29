ça chauffe pour Greenwood, la stratégie de Lorenzi, Finances dans le rouge… les 3 infos OM du jour

Retrouvez les 3 informations qu’il ne fallait pas manquer dans l’actualité de l’Olympique de Marseille ce vendredi 29 mai.

Info 1 : Greenwood vers la Roma mais à moindre prix ?

La Roma pousse toujours pour Greenwood. Alors que l’OM voit la menace de la DNCG planer et ses comptes être dans le rouge, le club italien tente de l’obtenir à moindre coût.

L’OM doit vendre et cela se sait. Obligé de trouver des liquidités pour renflouer les caisses, l’Olympique de Marseille doit vendre pour cinquante à soixante millions d’euros avant son passage devant la DNCG. Une audition d’ailleurs repoussée dans cet objectif.

Pour réussir ce chantier urgent, les dirigeants marseillais vont faire le tri, cet été, entre les joueurs de retour de prêt, les indésirables mais aussi les plus valorisés. Une situation qui pousse à prendre très au sérieux le départ de l’attaquant Mason Greenwood.

Annoncé sur le départ depuis plusieurs jours, l’Anglais aurait rendu les clés de sa maison d’Aix-en-Provence. La Roma et son entraîneur Gian Piero Gasperini se veulent insistant et espèrent finaliser rapidement ce dossier. Comme le père et agent du joueur qui a validé et donné son feu vert pour rejoindre l’Italie.

L’Olympique de Marseille estime le transfert de son meilleur joueur autour des 55 millions d’euros, il y a quelques jours. Mais, selon le média italien La Repubblica, le prix serait maintenant de 50 millions d’euros. Une baisse de l’offre qui s’explique par les problèmes financiers de l’OM et dont l’AS Roma espère profiter.

La Roma a déjà des alternatives

L’urgence de trouver des liquidités pour le club marseillais pourrait le pénaliser dans ses ventes futures et profiter aux clubs adverses. Malgré la situation, les deux clubs ont une relation qualifiée “d’excellente” par la Gazzetta dello Sport, ce qui pourrait aider à obtenir un prix de vente convenable.

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Mais le club romain pourrait faire pression en mettant en perspective la situation financière de l’OM et les alternatives déjà trouvées. Selon la Repubblica, la Roma songerait au Norvégien Antonio Nusa (Leipzig) ou au Néerlandais Crysencio Summerville (West Ham). Greenwood reste une priorité pour le club italien mais son feuilleton semble encore loin de son terme.

Info 2 : OM : Lorenzi dévoile sa stratégie pour le mercato

À peine nommé directeur sportif de l’Olympique de Marseille, Grégory Lorenzi commence déjà à dessiner les contours du nouveau projet olympien. Dans un entretien accordé à L’Équipe, l’ancien patron du recrutement du Stade Brestois a détaillé sa vision pour reconstruire un OM fragilisé sportivement et financièrement après une saison extrêmement mouvementée.

Dans un contexte marqué par les contraintes de la DNCG, la nécessité de vendre plusieurs cadres et l’échec de la qualification en Ligue des champions, le nouveau dirigeant marseillais entend insuffler une nouvelle philosophie basée sur le collectif, l’identité de jeu et la valorisation des jeunes talents.

Lorenzi veut changer la méthode à l’OM

Habitué à travailler avec des moyens limités à Brest, Grégory Lorenzi sait que le contexte marseillais sera totalement différent. Mais le nouveau directeur sportif ne compte pas renier les principes qui ont fait sa réussite en Bretagne.

« Il va falloir être un petit peu plus inventif dans le recrutement. Je privilégie le collectif. Il va falloir réussir à aller chercher des joueurs capables de créer une connexion, une identité. Des joueurs qui vont se battre sur le terrain, et auxquels les supporters vont pouvoir s’identifier, en incluant aussi le centre de formation, avec quelques jeunes qui émergent pour les développer et éventuellement avoir des retours sur investissement à plus long terme. »

Un discours qui tranche avec certaines stratégies menées ces dernières saisons à Marseille, souvent basées sur des recrutements de prestige ou des paris coûteux. Lorenzi veut désormais bâtir une équipe capable de recréer un lien fort avec le Vélodrome, tout en intégrant davantage de jeunes issus de la formation.

« Je ne vais pas faire du Brest à Marseille »

Conscient de la pression gigantesque qui entoure le club olympien, Lorenzi assure toutefois qu’il ne cherchera pas à reproduire exactement la recette brestoise à Marseille. Le dirigeant corse sait qu’il devra adapter ses méthodes à un environnement beaucoup plus explosif et médiatisé.

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« Si on a fait appel à moi, c’est pour essayer de faire ce que je fais, sans changer ma nature. Mais c’est aussi à moi de m’adapter à un contexte qui est complètement différent. Je ne vais pas faire du Brest à Marseille. »

Info 3 – Finances OM : Vers un encadrement de la masse salariale par la DNCG

L’Olympique de Marseille a obtenu le report de son audition devant le gendarme du football français, le temps de pouvoir effectuer quelques ventes. Un encadrement de la masse salariale plane sur le club phocéen.

La période estivale s’annonce chargée et animée pour l’Olympique de Marseille. Après l’annonce officielle, hier, de l’arrivée de Grégory Lorenzi en tant que nouveau directeur sportif, l’OM doit s’activer sur de nombreux chantiers. La quête du nouveau coach en est une mais d’autres semblent encore plus urgentes.

Un report accepté mais une sanction probable

Après une saison manquée, terminée à la cinquième place qui élimine toute participation en Ligue des Champions, l’OM voit une nouvelle fois ses comptes être dans le rouge. Le club marseillais doit donc vendre pour cinquante à soixante millions d’euros cet été. Une course contre la montre qui a poussé l’Olympique de Marseille a demandé un report de son audition auprès de la Direction Nationale du Contrôle de Gestion (DNCG).

Selon L’Equipe, la DNCG a accepté la demande marseillaise. Les dirigeants marseillais espèrent passer vers la fin juin, le temps pour eux de réaliser quelques ventes pour réduire le déficit de la saison actuelle. Selon un témoignage dans les colonnes de L’Equipe présent dans les hautes sphères, “ce ne sera pas simple en période de Coupe du Monde. Mais il est logique de procéder ainsi plutôt que de se prendre, de faire appel et de revenir pour une seconde audition.”

Des ventes obligatoires

Entre-temps l’OM sera déjà passé devant l’UEFA concernant de possibles manquements par rapport au fair-play financier et à différents accords passés. A l’échelle nationale, en cas de manquements, l’Olympique de Marseille pourrait se voir sanctionner d’un encadrement de la masse salariale. Un scénario estimé comme le plus probable par le journal L’Equipe. Mais qui pourrait permettre au club de retrouver le droit chemin selon une source de L’Equipe : “Plus qu’une punition, une mesure qui a permis à de nombreux clubs, comme l’OL très récemment, d’aller vers une meilleure gestion.”

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Face à l’urgence, l’OM devrait s’activer sur le marché des transferts et notamment des ventes. Plusieurs sont annoncés sur le départ comme Mason Greenwood qui serait en partance pour l’AS Rome. Interrogé hier, Grégory Lorenzi, le nouveau directeur sportif s’est exprimé sur le dossier : “ Il fait partie des joueurs qui font l’objet d’une grande réflexion. S’il y a une opportunité qui se présente, forcément, elle sera à réfléchir. Mais il y a la position du club, celle du joueur, c’est aussi à nous de le gérer en interne et de trouver la meilleure solution possible pour toutes les parties.”

D’autres joueurs ayant une bonne valeur marchande comme Balerdi ou Hojbjerg pourraient quitter le club pour renflouer les caisses.. L’été s’annonce encore une fois mouvementé à Marseille.