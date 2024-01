OM – AS Monaco : Retour important et grosse surprise dans le groupe de Gattuso !

L’Olympique de Marseille affronte l’AS Monaco ce samedi soir au stade Vélodrome pour le compte de la 19e journée de Ligue 1. Voici le groupe de Gennaro Gattuso !

Grosse surprise dans le groupe convoqué par Gennaro Gattuso pour la rencontre face à l’AS Monaco ce samedi. Le coach italien a appelé Stéphane Sparagna, lui qui est venu renforcer la réserve marseillaise cette saison. Le défenseur passé par l’OM sous Bielsa notamment est appelé pour palier les absences de Mbemba (CAN) et Gigot (suspendu).

Gardiens :

Van Neck, Pau Lopez, Ruben Blanco

Défenseurs :

Balerdi, Clauss, Meite, Nyakossi, Jousselin, Sparagna, Garcia

Milieux :

Veretout, Kondogbia, Onana, Soglo, Tika

Attaquants :

Aubameyang, Luis Henrique, Correa, Vitinha, Sidi Ali, Moreira

👥 𝗟𝗲 𝗴𝗿𝗼𝘂𝗽𝗲 convoqué par le 𝙘𝙤𝙖𝙘𝙝 𝙂𝙖𝙩𝙩𝙪𝙨𝙤 🇮🇹 pour la réception de l’AS Monaco ce soir à l’@orangevelodrome ! #OMASM pic.twitter.com/v9QKZyT1cs — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) January 27, 2024

4-3-3 avec Correa ou Henrique ?

Pau Lopez devrait être titulaire dans les buts, quid ensuite du choix d’une défense à 3 ou à 4. Meïté et Balerdi seront aligné peut être simplement à deux. Clauss sera titulaire dans son couloir droit, Garcia à gauche. Veretout, légèrement blessé cette semaine, devrait être aligné au milieu en compagnie d’Onana, Kondogbia devrait faire son retour. Devant, le duo Aubameyang et Vitinha devrait être également reconduit en décalant l’ancien de Chelsea sur un côté il restera ensuite à choisir en Correa et Luis Henrique pour l’autre…

Lopez

Clauss – Meïté – Balerdi – Garcia

Veretout – Onana – Kondogbia

Correa (ou Henrique) – Vitinha – Aubameyang

Présent en conférence de presse ce jeudi avant la reception de l’AS Monaco, Gennaro Gattuso a donné son avis sur son adversaire : « Monaco peut faire mal offensivement, ils sont très forts dans les 20 derniers mètres. Mais ce n’est pas une équipe parfaite non plus. Ils peuvent être mis en difficulté quand ils n’ont pas le ballon. On est capable de le faire ! ». Le technicien italien espère se rapprocher au classement. « Le classement est serré, il y a encore beaucoup de matches à jouer. J’ai l’espoir qu’on va changer cette situation. Nous ne sommes qu’à cinq points de Monaco avant le match de samedi. On a la possibilité de bien se relancer dès ce week-end. Et je suis sûr qu’on a les moyens de décrocher un bon résultat. »