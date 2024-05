OM Atalanta : « Anfield ressemble à une bibliothèque comparé au Vélodrome »

Le volcan est une nouvelle fois rentrée en ébullition hier pour la demi-finale aller de la Ligue Europa. Malgré le nul 1-1 et les regrets que l’OM peut avoir, les marseillais en tribune et sur le terrain, ont fait vivre l’enfer aux italiens !

Dans cette demi-finale aller de Ligue Europa, le Vélodrome a une nouvelle fois joué son rôle à fond ! Avec plus de 65 000 passionnés dans son antre, les supporters marseillais ont fait vivre un véritable enfer aux joueurs de l’Atalanta, comme l’avait promis Longoria avant la rencontre.

Pourtant, Mario Pasalic, rapidement entré en jeu après la blessure de l’ancien marseillais Kolasinac, avait déclaré « ne s’attendre à rien de spécial » au Vélodrome. Hasard ou non, Pasalic a raté son match et a obtenu la pire note de son équipe (4), à égalité avec 4 de ses coéquipiers, selon l’Equipe.

« Ils n’ont perdu qu’une fois à domicile cette saison et on a compris pourquoi »

Contrairement à son joueur, leur coach Gian Piero Gasperini a adoré l’ambiance du Vélodrome !

« Le Vélodrome est un stade merveilleux, très beau. Le bruit, ce qu’il donne à son équipe… Ça leur offre quelque chose de plus. Nous on a souffert mais on a joué avec personnalité et ce n’était pas facile dans cette atmosphère. (…) Ils n’ont perdu qu’une fois à domicile cette saison et on a compris pourquoi. »

« Pour gagner ici, il faut un véritable exploit »

L’ambiance du Vélodrome a même choqué la presse italienne ! Giorgio Dusi, journaliste à la 𝐆𝐚𝐳𝐳𝐞𝐭𝐭𝐚 𝐝𝐞𝐥𝐥𝐨 𝐒𝐩𝐨𝐫𝐭 est même allé à dire qu’Anfield est une bibliothèque à côté du Vélodrome.

« Je ne sais pas combien de stades en Europe ont une ambiance qui se rapproche même de celle du Vélodrome : pour gagner ici, dans une telle ambiance, on a le sentiment qu’il faut un véritable exploit. Anfield ressemble à une bibliothèque en comparaison. »