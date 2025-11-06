OM Atalanta : Le maire de Marseille s’emporte !

La défaite de l’Olympique de Marseille face à l’Atalanta Bergame (0-1), mercredi soir au Vélodrome, a provoqué une onde de colère jusque dans les travées du stade. Présent sur place, le maire de Marseille, Benoît Payan, n’a pas mâché ses mots à la suite de l’action polémique qui a conduit au but italien.

Alors que l’OM réclamait un penalty non sifflé quelques secondes avant l’ouverture du score de Lazar Samardzic, l’édile marseillais a littéralement explosé de rage dans les couloirs du Vélodrome, selon des propos rapportés par RMC Sport.

Benoît Payan: “c’est un vol, c’est une honte!

“Ce n’est pas une erreur, c’est un vol, c’est une honte en Champions League…”,

a ainsi hurlé Benoît Payan, visiblement exaspéré par la décision de l’arbitre espagnol José Maria Sanchez Martinez, qui n’a pas consulté la VAR sur l’action litigieuse.

Le maire a ensuite tenu à réagir sur les réseaux sociaux, exprimant une nouvelle fois son indignation et son soutien au club phocéen :

“Ce soir, une telle erreur d’arbitrage a privé le sport de ses valeurs… Contre tous, fier de notre Olympique de Marseille ce soir, allez l’OM !”

Une réaction à l’image de la frustration générale qui régnait au sein du camp marseillais après cette troisième défaite en quatre matchs européens.

L’OM, désormais en position délicate dans son groupe de Ligue des champions, devra impérativement s’imposer le 25 novembre contre Newcastle, encore au Vélodrome, pour espérer rester en course pour les huitièmes de finale — sous les yeux, sans doute, d’un Benoît Payan toujours aussi mobilisé pour son club.