OM – Atalanta : Le onze marseillais avec Aguerd et O’Riley !

L’OM doit battre l’Atalanta dans le cadre de la 4e journée de Ligue des Champions sans 8 joueurs blessés ou suspendus. Roberto De Zerbi et son équipe reçoivent le club italien au Stade Vélodrome. Voici le onze que devrait proposer le technicien italien pour ce match…

L’OM peut finalement compter sur Aguerd, par contre Balerdi, Weah et Nadir sont toujours forfaits pour ce match. De Zerbi a fait le point mardi à 12h lors de la conférence de presse d’avant match : “D’après vous, est-ce queje suis content de jouer un match de Ligue des champions avec 8-9 joueurs blessés? Dans les analyses, il faut tout considérer. Les belles choses se font souvent dans la difficulté, comme à Auxerre. Le soleil reviendra quand tous ceux qui sont blessés reviendront. Ce sera un petit peu plus facile. C’est une période difficile, donc il faut être un peu plus méchant et déterminé.”

Aguerd dans un défense à 3 !

De Zerbi a décidé d’aligner Aguerd, Pavard et Egan Riley dans l’axe. Emerson étant suspendu, Murillo et Garcia occupent les côtés. Au milieu, Hojbjerg et O’Riley sont alignés… Enfin en attaque, Greenwood et Aubameyang sont accompagnés par Paixao.

Le onze de l’OM en 3-4-3

Rulli

Murillo, Pavard, Egan-Riley, Aguerd, Garcia

O’Riley, Højbjerg

Greenwood, Aubameyang, Paixao

