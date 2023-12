OM : Gueye précise ce qui « réussit en ce moment »

L’Olympique de Marseille s’est imposé face à Clermont ce dimanche soir lors de la 16e journée de Ligue 1. Entré en jeu en fin de match, Pape Gueye a commenté la bonne passe de l’OM du moment qui est remonté à la 6e place !

Pape Gueye s’est livré en zone mixte après le match OM – Clermont (2-1). L’international sénégalais était content de cette victoire : « En premier lieu, on va retenir la victoire, on avait besoin de points. On sait qu’à domicile, avec les supporters, on est un grand club et on doit gagner ce match là. C’est vrai que ça a été compliqué notamment en deuxième mi-temps : on a un peu trop reculé et laissé Clermont jouer. On va voir avec le staff ce qui n’a pas été et corriger ça pour le match à Montpellier. On est bien revenus (au classement), on est en confiance. Après le coach nous le dit souvent, on doit aborder match après match, rester concentré, ne pas regarder ce que font les autres équipes, et ça nous réussit en ce moment. J’espère qu’on va continuer comme ça. Je ne sais pas si c’est une remontada, mais chaque match est important, que ce soit en Ligue Europa ou en Ligue 1. En ce moment, on est plutôt bien, on va continuer à travailler pour continuer à gagner des matches ».

A lire : OM : Riolo adresse un message à Gattuso, et voit un un joueur revenir au top !

On doit aborder match après match, rester concentré, ne pas regarder ce que font les autres équipes



Pape Gueye: « On va retenir d’abord la victoire, on avait besoin de points. L’OM est un grand club qui se doit de gagner ce genre de match. En deuxième mi-temps, on a trop reculé et laisser Clermont jouer. » #TeamOM #OMCF63 pic.twitter.com/TTJCWnBiKh — Football Club de Marseille (@FCMarseille) December 17, 2023

La réaction à chaud de l’entraineur de l’OM, Gennaro Gattuso au micro de Prime Video.

Le débrief du match en direct sur YouTube juste après la rencontre

« Je suis très content aujourd’hui. La première mi-temps a été une grande performance au niveau tactique, technique. La seconde, on a souffert mais c’est normal. (…) Vous (journalistes) étiez souvent surpris de la confiance des joueurs en conférence de presse. C’est grâce à eux si l’on remonte, ils croient en ce qu’ont fait. (…) En réalité, on a encore rien fait, l’objectif c’est de continuer à grappiller des points et prendre des places au classement. (…) Le public ? (en français) Chapeau ! Je remercie milles fois le public. Si on a aussi bien débuté, c’est grâce à cette atmosphère. Ce n’est pas un hasard si on a ces résultats ici. Le public est un vrai plus pour nous », a déclaré l’entraineur de l’OM, Gennaro Gattuso au micro de Prime Video au terme de la rencontre.