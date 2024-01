OM : Aubameyang marque, mais…

La rédaction de Football Club de Marseille est composé de journalistes suiveurs de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Nos journalistes couvrent l'actualité de l'OM et du mercato OM quotidiennement.

Dimanche, l’OM s’est petitement imposé 0-1 face au modeste club de Thionville en Coupe de France et s’est qualifié pour les 16e de finale. Voici la note et l’appréciation de Pierre-Emerick Aubameyang lors de ce match.

Gennaro Gattuso n’a pas lâché son 3-5-2 pour ce match à Thionville. Le duo Aubameyang / Vitinha est aligné et n’a pas brillé comme tout le reste de l’équipe particulièrement en première mi-temps. Face à une équipe motivée et positionnée en bloc bas, les marseillais ont été incapables de proposer du rythme et de s’offrir des occasions lors du premier acte. Une prestation aussi décevante techniquement que collectivement. L’entrée en jeu de Clauss en seconde période et le repositionnement de Veretout ont fait du bien. Sans être extraordinaire, l’OM s’est enfin procuré des occasions et c’est Aubameyang qui a trouvé le cadre suite à une belle ouverture de Veretout. Pour autant, l’OM n’a pas tué le match sans être pour autant inquiété. Une purge habituelle pour ce premier match de l’année, mais au final une qualification et c’est l’unique chose que l’on retiendra de cette rencontre.

A lire : Mercato : Cité à l’OM, il ouvre la porte à un retour en France !

A lire : Mercato ex OM : « Alexis Sanchez? Cela me met en colère ! »

La note de Pierre-Emerick Aubameyang : 5/10

Son appréciation

Aubameyang marque, mais…

Il a été recruté pour marquer des buts, ce qu’il a fait dans un match bien terne. Pour autant, sa prestation d’ensemble n’est pas convaincante. Totalement absent comme ses coéquipiers en première mi-temps, il a même raté des remises assez simples. Il a eu plus de ballons et d’occasions lors du second acte. Il marque ce but grâce a une belle ouverture de Veretout, il profite aussi de la sortie ratée du gardien. Il a ensuite la même occasion mais ne cadre pas son lob, avant de rater une frappe en pivot. Insuffisant mais décisif.

Les notes des médias