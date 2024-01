OM: Aubameyang vole au secours de Vitinha !

L’Olympique de Marseille a concédé ce samedi le nul face à Monaco (2-2) lors de la 19e journée de Ligue 1. Jugé en grande partie responsable de cette contre-performance, Vitinha est sous le feu des critiques après son énorme raté à la 94e minute. En zone mixte, son coéquipier Pierre-Emerick Aubameyang a pris sa défense.

« Honnêtement, ça me fait chier quand cela arrive à un gars comme Vitinha«

Aubameyang sur le raté de Vitinha: « Je ne vais pas vous mentir, moi aussi je la voyais dedans. Je peux vous parler aussi de la connerie que je fait sur le deuxième but. Je dois finir l'action par un centre ou une frappe. Ce n'est pas que la dernière action. Si l'équipe ne prend…

« Je ne vais pas vous mentir, moi aussi je la voyais dedans. Je peux vous parler aussi de la connerie que je fait sur le deuxième but. Je dois finir l’action par un centre ou une frappe, a déploré Aubameyang. Ce n’est pas que la dernière action. Si l’équipe ne prend pas le deuxième but, on gagne.On sait comment il est. Honnêtement, ça me fait chier quand cela arrive à un gars comme lui. Vitinha est une crème. Il a donné son maximum. Ça peut arriver à tous les attaquants. On est avec lui », a ajouté l’international gabonais.