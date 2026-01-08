OM : Balerdi conforté face au PSG !

Absent face à Nantes le week-end dernier, Leonardo Balerdi s’apprête à retrouver sa place dans le onze de l’Olympique de Marseille pour le choc face au PSG, ce jeudi. Présent en conférence de presse mercredi, le capitaine olympien a confirmé son retour, dans un contexte personnel et collectif marqué par des attentes élevées.

Forfait de dernière minute contre Nantes (0-2), dimanche, Leonardo Balerdi avait dû renoncer en raison d’un virus qui avait déjà touché plusieurs joueurs de l’effectif marseillais. Une absence frustrante pour le défenseur central argentin, d’autant plus que l’OM sortait d’un mois de décembre compliqué sur le plan des résultats et du contenu. Si ce forfait n’était « qu’un match de Ligue 1 », il a néanmoins privé l’équipe de son capitaine dans une période sensible.

A lire aussi : PSG – OM : Quelle heure Quelle chaine TV (et Streaming) ?

De Zerbi réaffirme le statut de son capitaine

Mercredi, en conférence de presse, Roberto De Zerbi n’a pas éludé le sujet. L’entraîneur de l’OM a même tenu à défendre publiquement son joueur : « Nous avons récupéré notre capitaine que vous aimez tant critiquer, et quand il n’est pas là, tout le monde le regrette ». Un message clair, alors que le technicien italien avait déjà envoyé des signaux exigeants à son défenseur ces dernières semaines.

Le statut de Balerdi avait en effet été questionné en décembre, lorsqu’il avait débuté sur le banc lors de deux rendez-vous majeurs, face à l’Union Saint-Gilloise (3-2, le 9 décembre) puis contre Monaco (1-0, le 14 décembre). Pour autant, De Zerbi a toujours balayé l’idée d’une remise en cause profonde : « Il n’y a pas d’affaire Balerdi, il est et il reste le capitaine de cette équipe. C’est un joueur au potentiel énorme, un des défenseurs les plus forts d’Europe au niveau du potentiel, et je le pousse pour qu’il progresse. »

Une responsabilité renforcée pour Balerdi face au PSG

Prolongé jusqu’en 2028 et érigé en symbole du projet marseillais à l’été 2024, Leonardo Balerdi a vu ses responsabilités s’accroître avec l’arrivée de De Zerbi, notamment à la relance et dans le leadership défensif. Un rôle assumé par le joueur, comme il l’a expliqué mercredi : « Il me demande de parler à mes coéquipiers, d’avoir le contrôle du ballon, d’organiser l’équipe. Il faut montrer de la personnalité tous les week-ends. »

Dans une défense souvent exposée par un bloc haut, la vitesse de l’Argentin reste un atout majeur. Même si la concurrence s’est intensifiée avec les arrivées de Nayef Aguerd, Benjamin Pavard, Facundo Medina ou encore CJ Egan-Riley, Balerdi demeure une pièce centrale du dispositif olympien.

Face au PSG, ce jeudi soir à Koweït City, Roberto De Zerbi devrait logiquement s’appuyer sur son capitaine pour organiser une défense mise à rude épreuve. Un retour attendu, dans un match à fort enjeu, où l’OM aura besoin de repères, de personnalité et de solidité.