OM – Balerdi : “il faut changer d’attitude”

À la veille du Trophée des champions face au Paris Saint-Germain, Leonardo Balerdi s’est exprimé en conférence de presse pour revenir sur la défaite contre Nantes et sur l’état d’esprit de l’OM avant cette finale.

Le capitaine marseillais a d’abord insisté sur l’importance de ne pas occulter le dernier match disputé au Vélodrome.

« Pour moi, les matchs comme celui contre Nantes, il ne faut pas les oublier. Il faut les prendre pour ce qu’ils sont, parce que c’est un moment très important pour nous. Maintenant, ça commence contre Paris. C’est une finale pour nous, pour nos supporters, et pour ramener quelque chose, ce trophée. C’est très important et on le sait. »

Interrogé sur la réaction du groupe après ce revers, Leonardo Balerdi assure que cette défaite a renforcé la motivation collective avant le rendez-vous face au PSG.

« Ça nous donne beaucoup d’envie, parce qu’on le sait. On sait que quand on joue bien, avec les bonnes intentions, on peut battre tout le monde. On est très conscients de ça. Mais maintenant, il faut le montrer. Il faut faire de bonnes choses. Je pense qu’il faut changer l’attitude qu’on a eue contre Nantes, parce qu’on a raté un peu cette partie-là, et affronter ce match de la meilleure manière. »

L’OM s’apprête désormais à disputer le Trophée des champions avec l’objectif affiché de réagir immédiatement et de décrocher un premier titre cette saison.

