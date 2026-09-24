OM : Bamo Meïté n’est pas oublié… la hiérarchie de Genesio se précise !

Bamo Meïté n’a toujours pas disputé la moindre minute avec l’OM cette saison. Selon La Provence, sa situation commence pourtant à devenir plus lisible : Bruno Genesio ne le considérerait ni comme la doublure naturelle de Timothy Weah à droite, ni comme un titulaire prioritaire dans l’axe. Le défenseur ivoirien resterait malgré tout dans les plans du coach marseillais.

Pas une solution privilégiée derrière Weah

Selon La Provence, Bamo Meïté ne serait pas considéré comme une véritable alternative à Timothy Weah dans le couloir droit.

Face au PSG, le staff avait d’ailleurs préféré intégrer le jeune Kelyann Bezahaf au groupe. De son côté, Meïté ne se sentirait pas particulièrement à l’aise dans ce rôle de latéral droit, même s’il y a déjà évolué par le passé.

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Egan-Riley et Aguerd prioritaires dans l’axe

Dans l’axe, la hiérarchie serait également assez nette. Genesio souhaiterait installer dans la durée une charnière composée de CJ Egan-Riley et Nayef Aguerd, avec l’objectif de créer des automatismes et davantage de stabilité défensive.

Un passage durable à trois défenseurs centraux, qui pourrait mécaniquement offrir plus de place à Meïté, ne serait pas envisagé actuellement.

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Huit matches en 28 jours pour enfin avoir sa chance ?

La situation de Meïté ne serait toutefois pas bloquée. La Provence précise que l’Ivoirien reste dans les plans de Bruno Genesio.

Désormais remis de son problème physique, il avait été convoqué face au Paris FC, Rennes et Besiktas, sans entrer en jeu.

La reprise pourrait changer la donne. Marseille disputera huit rencontres en seulement 28 jours après la trêve internationale. Avec un calendrier aussi dense, Genesio sera forcément amené à utiliser davantage son effectif.

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Pour Meïté, cette séquence pourrait donc représenter la première véritable ouverture de la saison. À lui de profiter des prochaines semaines pour bousculer une hiérarchie qui, pour l’instant, ne joue clairement pas en sa faveur.