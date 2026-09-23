OM : entraînements, repos et un match amical au programme pendant la trêve

Après un début de saison très compliqué marqué par cinq défaites en six matches toutes compétitions confondues, l’OM veut profiter de la trêve internationale pour se remettre à l’endroit. Bruno Genesio a repris le travail avec son groupe ce mardi à La Commanderie. Le programme marseillais alternera séances physiques, récupération et un match amical face à Montpellier.

Trois jours de travail avant une coupure

Deux jours après la défaite face au PSG (1-2), les Marseillais ont retrouvé les terrains d’entraînement.

Bruno Genesio était bien aux commandes de la séance ce mardi, malgré son agacement affiché ces derniers jours sur la situation du club. Le staff a prévu plusieurs séances jusqu’à jeudi, avec notamment un travail physique important.

Vendredi, seuls certains joueurs ayant besoin de soins ou d’un suivi particulier seront attendus à La Commanderie.

Le groupe bénéficiera ensuite d’un week-end complet de repos, afin de souffler mentalement et physiquement après un début de saison très éprouvant.

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Kondogbia et Nnadi espérés pendant la trêve

L’un des objectifs de cette période sera également de récupérer plusieurs blessés.

L’OM espère notamment revoir Geoffrey Kondogbia et Tochukwu Nnadi dans les prochaines semaines. Deux retours qui feraient beaucoup de bien à un milieu de terrain qui manque actuellement de profondeur.

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Un amical face à Montpellier le 3 octobre

La deuxième semaine de trêve sera ponctuée par un match amical face à Montpellier.

La rencontre est programmée le samedi 3 octobre à 17h à Martigues, à huis clos, sans supporters ni journalistes.

Genesio devra composer sans plusieurs internationaux, notamment Aguerd, Abdelli, Cornelius, Gouiri, Højbjerg, mais aussi les jeunes Bezahaf, Gomis et Mmadi.

Ce match doit permettre au staff de maintenir le rythme des joueurs restés à Marseille et de travailler certains automatismes avant la reprise.

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Cette coupure doit donc servir de véritable mini-préparation pour l’OM. Genesio veut profiter de ces trois semaines pour corriger les lacunes collectives, redonner de la confiance au groupe et préparer au mieux le retour à la compétition.