OM : Benatia a proposé sa démission !

Au lendemain de l’officialisation du départ de Roberto De Zerbi, un autre séisme a failli secouer l’Olympique de Marseille. Selon les informations de RMC Sport, Medhi Benatia a proposé sa démission à l’actionnaire Frank McCourt et au président Pablo Longoria. Une offre immédiatement refusée.

Très affecté par la situation et solidaire du technicien italien, le directeur du football a expliqué qu’il était venu s’inscrire dans un projet de trois ans avec De Zerbi et qu’il ne souhaitait pas que l’entraîneur « porte seul la responsabilité » des résultats récents. Lors d’une réunion avec les joueurs mercredi, en présence de Longoria, Benatia a confirmé sa position : « Le coach n’est plus là, il a assumé. Moi je suis prêt aussi à prendre mes responsabilités et à quitter le club », aurait-il déclaré en substance.

Il a également interpellé le groupe : « Si les règles sont trop dures, dites-le, et je pars, je vous laisse tranquille. Sinon on tourne la page et on avance ensemble. »

Malgré une ambiance lourde à la Commanderie, plusieurs cadres lui ont témoigné leur soutien. Benatia poursuit donc sa mission, mais son avenir reste lié à la capacité du club à rebondir rapidement.

