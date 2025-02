OM : Bennacer, Harit, long terme… la conférence de De Zerbi résumée en 5 points !

Ce vendredi Roberto De Zerbi s’est présenté devant la presse pour la conférence d’avant match OM vs ASSE. FCMarseille vous résume cette intervention en 5 points :

Gestion de l’effectif et concurrence au milieu de terrain : De Zerbi souligne l’importance d’Amine Harit, revenu après une longue absence et nécessitant un temps d’adaptation, tout en mettant en avant la concurrence positive entre joueurs tels que Bennacer, Rongier et Hojbjerg, qui élèvent collectivement le niveau de l’équipe.

🎙️ « #Bennacer ? C’est un titulaire ! »#DeZerbi : « Bennacer ? C’est un titulaire. Lui aussi est un joueur qui élève d’un niveau considérable les qualités de l’équipe, c’est un top player. Mais Rongier l’est aussi, comme Hojbjerg. Il y en a deux sur trois qui jouent à ce poste. On… pic.twitter.com/251UKyItSp — Football Club de Marseille (@FCMarseille) February 14, 2025

Vision à long terme avec Benatia : Il insiste sur le fait que travailler avec Benatia va bien au-delà d’un simple emploi, préparant ainsi les années futures et créant une connexion émotionnelle qui transforme le métier en une véritable source d’inspiration pour les supporters.

🎙️ « Avec #Benatia, on est déjà en train de préparer les années suivantes »#DeZerbi : « J’ai besoin de sentir une connexion avec l’endroit où je travaille, sinon j’ai du mal à m’exprimer. Travailler sans y mettre le cœur, sans mettre une partie personnelle de moi, ce n’est pas… pic.twitter.com/kGcejcpnGi — Football Club de Marseille (@FCMarseille) February 14, 2025

Progrès tactiques et marges d’amélioration : Le coach reconnaît les progrès réalisés en défense, dans la gestion du ballon et le pressing haut, tout en admettant qu’il reste encore des détails à peaufiner pour atteindre l’excellence.

Il compte énormément sur Kondo, mais attend aussi Dedic et Ramos

Adaptation et retour des joueurs clés : De Zerbi attend que des joueurs comme Dedic et Kondogbia, après leur retour ou leur adaptation, retrouvent leur pleine forme pour contribuer efficacement, s’adaptant ainsi aux exigences tactiques du championnat.

🎙️ « Kondogbia ? Je le considère comme l’un des joueurs les plus importants de l’effectif »#DeZerbi : « #Kondogbia ? Je le considère comme l’un des joueurs les plus importants de l’effectif, il peut jouer en défense et au milieu. Il revient d’une blessure de presque deux mois. Il… pic.twitter.com/cLfQDkes4T — Football Club de Marseille (@FCMarseille) February 14, 2025

Objectif victoire et préparation au défi : Conscient de l’importance du match contre Saint-Étienne, il reste focalisé sur l’objectif des trois points, appelant à une prestation collective et à une concentration totale pour relever ce défi majeur.