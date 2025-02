OM : Bennacer vs Rongier ? La réponse cash de De Zerbi !

Roberto De Zerbi a évoqué la concurrence entre Bennacer et Rongier ce vendredi en conférence de presse avant OM vs Nantes. Les deux joueurs clés qui illustrent la profondeur de l’effectif et la nécessité d’adapter les choix tactiques pour rester compétitif.

Dès le début de sa déclaration, De Zerbi a su capter l’attention en posant le débat de manière tranchée. Il a affirmé : « Rongier est un joueur très important. » Ces mots soulignent l’importance stratégique de Rongier dans le système de jeu, tout en annonçant un comparatif qui ne manque pas de piquer la curiosité des supporters.

Le coach a ensuite poursuivi en expliquant l’enjeu des décisions à prendre : « Vous savez, quand on est à ma place, il faut faire des choix ! » Cette phrase met en lumière la pression et la responsabilité inhérentes au rôle de sélectionneur, rappelant que chaque décision influence la dynamique de l’équipe. Par ailleurs, il a reconnu l’impact positif de Bennacer avec : « Bennacer est arrivé et a très bien joué. » Cette reconnaissance souligne le travail fourni par le joueur et renforce la notion de mérite au sein du groupe.

🎙️ « Je n’ai absolument pas oublié Rongier »#DeZerbi : « La concurrence #Bennacer vs #Rongier ? Rongier est un joueur très important. Vous savez, quand on est à ma place, il faut faire des choix ! Bennacer est arrivé et a très bien joué. Cela faisait un moment qu’il n’avait pas… pic.twitter.com/Chw2yK2dBR — Football Club de Marseille (@FCMarseille) February 28, 2025

Dans le prolongement de ses propos, De Zerbi a évoqué la période difficile traversée par Bennacer, notamment en raison d’une blessure qui l’a tenu éloigné des terrains : « Cela faisait un moment qu’il n’avait pas joué, notamment en raison d’une blessure qui l’a éloigné des terrains pendant presque toute la première partie de la saison. » Il insiste sur l’importance de redonner du temps de jeu à ses joueurs pour retrouver leur meilleur niveau, déclarant ainsi : « Pour que Benasser retrouve son meilleur niveau, il faut le faire jouer, cela passe par là. »

Cependant, le coach n’a pas minimisé l’importance de Rongier, affirmant : « Mais je n’ai absolument pas oublié Rongier. » Il rappelle par la suite que ce dernier reste un élément fort de son effectif avec : « Il reste un joueur très fort. » Enfin, pour conclure sur une note d’équilibre, il précise : « Je pense que Bennacer est également un joueur du même niveau. Et si nous voulons être compétitifs, il est indispensable d’avoir plusieurs joueurs de qualités… »

Ces déclarations illustrent parfaitement la volonté de De Zerbi de bâtir une équipe solide et polyvalente. La tactique adoptée par le coach repose sur un équilibre entre expérience et renouveau, permettant ainsi de pallier les absences liées aux blessures et d’assurer une relève dynamique. En multipliant les talents et en assurant une rotation intelligente, l’entraîneur confirme sa vision d’un football moderne et exigeant, où chaque joueur a sa place dans un dispositif pensé pour maximiser la performance.