OM : Bertrand Latour pointe les trois grosses erreurs de Medhi Benatia !

Après la défaite de l’Olympique de Marseille à Lorient (0-2), la sortie médiatique de Medhi Benatia n’a pas calmé les tensions. Sur le plateau du Canal Football Club, Bertrand Latour a vivement critiqué le directeur du football marseillais, pointant sa responsabilité directe dans la situation actuelle du club.

Latour désigne Benatia comme principal responsable

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Au lendemain de la nouvelle contre-performance en Ligue 1, le débat s’est intensifié autour de la gestion interne de l’OM. Si Medhi Benatia avait publiquement ciblé ses joueurs, Bertrand Latour a inversé la perspective en désignant le dirigeant comme principal fautif. « Le constat que Benatia fait est très juste. Le problème, c’est qu’il est le responsable principal de tous les errements qu’il décrit », a-t-il affirmé sur Canal+.

Dans un contexte où l’Olympique de Marseille enchaîne les résultats décevants, cette prise de position met en lumière les choix structurels du club, notamment au niveau de l’encadrement technique et du recrutement.

Les choix d’entraîneurs et le mercato remis en cause

Le journaliste a particulièrement insisté sur les décisions liées au banc marseillais. Selon lui, les nominations successives de Roberto De Zerbi et de Habib Beye constituent des erreurs majeures. « Il a choisi De Zerbi, il a choisi Beye. Pour moi, ce sont deux grosses erreurs à Marseille qu’il n’a pas pu rectifier en cours de saison parce que Beye n’a fait qu’aggraver la situation. De temps en temps, on se régalait, maintenant c’est sans arrêt catastrophique. »

Au-delà du staff, Bertrand Latour a également critiqué la politique sportive globale, pointant un mercato inefficace. « Le recrutement estival et hivernal sont ratés et les deux choix d’entraîneurs ne sont pas bons. C’est insupportable ce qu’on voit, ne serait-ce qu’en termes d’état d’esprit. »

Ces déclarations interviennent dans un climat de crise sportive pour l’OM, où les performances et l’engagement des joueurs sont de plus en plus contestés.