OM – Brest : Le onze marseillais avec Gomes et Emerson !

L’OM reçoit le Stade Brestois ce samedi à 17h. Voici le onze aligné par Roberto De Zerbi pour ce match au stade Vélodrome.

Ce match face à Brest compte pour la 12e journée de la saison 2025/2026 de Ligue 1. L’OM, qui doit s’impose et devra faire sans Balerdi, Traoré, Medina et Gouiri qui sont forfaits pour cette rencontre. De Zerbi a fait le point en conférence de presse ce vendredi, Kondogbia, Weah et Maupay sont de retour dans le groupe. Emerson, suspendu face à l’Atalanta en Ligue des Champions, est aussi présent. Les jeunes Bakola et Mmadi sont aussi présents…

🅒🅞🅜🅟🅞 #OMSB29 ⚔️ Le 1️⃣1️⃣ de départ établi par notre 𝗰𝗼𝗮𝗰𝗵 𝗥𝗼𝗯𝗲𝗿𝘁𝗼 𝗗𝗲 𝗭𝗲𝗿𝗯𝗶 🇮🇹 pour la 12ème journée de @Ligue1 ⚡️

Coup d’envoi à 17h pic.twitter.com/X1MKPoGv90 — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) November 8, 2025





Retour d’Emerson dans le onze

De Zerbi va devoir faire avec un effectif encore réduit, et des joueurs fatigués à l’image d’Aguerd, Hojbjerg ou Aubameyang. Aguerd et Pavard compose la défense centrale accompagnés par Murillo et Emerson. Au milieu, Hojbjerg est associé à Vermeeren et Gomes. En attaque, pas beaucoup de choix : Greenwood et Paixao sont accompagnés par Aubameyang.

Le onze de l’OM en 4-2-3-1

Rulli

Murillo, Pavard, Aguerd, Emerson

Vermeeren, Hojbjerg

Gomes

Greenwood, Aubameyang, Paixao

