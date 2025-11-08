Info Chrono
  • Loading
Abonnement
PUBLICITÉ
Accueil / OM Actualités / OM – Brest : Le onze marseillais avec Gomes et Emerson !
OM Actualités

OM – Brest : Le onze marseillais avec Gomes et Emerson !

Par La Redaction FCM - Mis à jour le - Publié le

L’OM reçoit le Stade Brestois ce samedi à 17h. Voici le onze aligné par Roberto De Zerbi pour ce match au stade Vélodrome.

 

Ce match face à Brest compte pour la 12e journée de la saison 2025/2026 de Ligue 1. L’OM, qui doit s’impose et devra faire sans Balerdi, TraoréMedina et Gouiri qui sont forfaits pour cette rencontre. De Zerbi a fait le point en conférence de presse ce vendredi, Kondogbia, Weah et Maupay sont de retour dans le groupe. Emerson, suspendu face à l’Atalanta en Ligue des Champions, est aussi présent. Les jeunes Bakola et Mmadi sont aussi présents…

 


 

A lire aussi :OM – De Zerbi : Blessés, Gouiri, jeu… 5 points clés de sa conférence de presse

 

Retour d’Emerson dans le onze

 

De Zerbi va devoir faire avec un effectif encore réduit, et des joueurs fatigués à l’image d’Aguerd, Hojbjerg ou Aubameyang. Aguerd et Pavard compose la défense centrale accompagnés par Murillo et Emerson. Au milieu, Hojbjerg est associé à Vermeeren et Gomes. En attaque, pas beaucoup de choix : Greenwood et Paixao sont accompagnés par Aubameyang.

Le onze de l’OM en 4-2-3-1

Rulli
Murillo, Pavard, Aguerd, Emerson
Vermeeren, Hojbjerg
Gomes
Greenwood, Aubameyang, Paixao 

 

A lire : OM : C’est confirmé pour Geronimo Rulli !

    • Facebook
    • Twitter
    • Whatsapp
    • Flipboard
    • Flipboard
    Afficher les commentaires
    0
     
    App store Play store Facebook Twitter Pinterest Dailymotion Youtube
    ACCÈS
    RÉDACTION FOOTBALL CLUB DE MARSEILLE
    MERCATO
    VIDÉOS
     
     
    @ MFC MEDIA - 2000-2025 - tous droits réservés

    Football Club de Marseille est inscrit à la Cnil – n° 1653823