OM : Bruno Genesio, un changement majeur dès la reprise !

Après deux étés marqués par la mise à l’écart de plusieurs joueurs, l’Olympique de Marseille s’apprête à reprendre l’entraînement avec une méthode bien différente. Selon L’Équipe, Bruno Genesio ne prévoit pas de constituer un loft et l’ensemble du groupe professionnel, à l’exception des joueurs encore engagés en Coupe du monde, est attendu ce lundi à la Commanderie.

Une rupture avec les étés De Zerbi

L’OM débute sa préparation estivale ce lundi avec un changement de philosophie. D’après L’Équipe, Bruno Genesio et le nouveau directeur sportif Grégory Lorenzi ont choisi de rompre avec la politique des lofts instaurée lors des deux précédents mercatos.

Durant les étés 2024 et 2025, plusieurs joueurs jugés indésirables avaient été invités à s’entraîner avec la réserve, une méthode alors assumée par Roberto De Zerbi et Medhi Benatia afin de faciliter certains départs.

Cette fois, la reprise s’annonce beaucoup plus classique.

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Tous les joueurs convoqués à la Commanderie

Selon L’Équipe, l’ensemble des joueurs professionnels est convoqué ce lundi matin à la Commanderie, à l’exception des internationaux toujours engagés à la Coupe du monde.

Les Olympiens passeront les traditionnels examens de reprise avec des tests médicaux et physiques. Les joueurs revenus de prêt, comme Neal Maupay, Amine Harit, Angel Gomes ou encore Faris Moumbagna, sont eux aussi attendus.

Les éléments susceptibles de quitter le club cet été feront également partie du groupe. C’est notamment le cas de Mason Greenwood, dont l’avenir reste au cœur de nombreuses discussions durant ce mercato.

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Une nouvelle gestion des dossiers mercato

Toujours selon L’Équipe, cette décision illustre la volonté de Bruno Genesio de travailler avec l’ensemble de son effectif tant que les situations individuelles ne sont pas réglées.

Contrairement aux deux dernières intersaisons, les joueurs annoncés sur le départ ne seront donc pas automatiquement écartés du groupe professionnel dès la reprise.

Cette approche pourrait permettre à l’entraîneur marseillais d’évaluer tous les éléments présents à la Commanderie, tout en laissant le temps aux différents dossiers mercato d’évoluer au fil de l’été.

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Une méthode déjà utilisée par Genesio

Ce fonctionnement n’est pas une nouveauté pour Bruno Genesio. Comme le rappelle L’Équipe, l’entraîneur avait déjà adopté cette ligne de conduite lors de son passage à Lille.

La saison dernière, plusieurs joueurs annoncés sur le départ avaient participé normalement à la préparation estivale avant que leur situation n’évolue au cours du mercato. Un choix qui avait notamment permis à certains d’entre eux de finalement jouer un rôle important sous le maillot lillois.

Avec cette première décision forte, Bruno Genesio marque déjà une différence de méthode par rapport aux deux dernières saisons. Reste désormais à savoir si cette gestion facilitera les nombreux dossiers mercato qui attendent encore les dirigeants olympiens.