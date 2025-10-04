OM – C1 : De Zerbi saisit l’opportunité du Joker !

L’OM s’active pour combler l’absence de Facundo Medina. Touché à la cheville et indisponible environ deux mois, le défenseur argentin pourrait céder sa place dans la liste UEFA à Ulisses Garcia. Le club marseillais a officiellement fait la demande auprès de l’instance européenne.

Annoncé sur le départ ces dernières semaines – le FC Nantes s’était notamment positionné – le latéral suisse avait choisi de poursuivre l’aventure à Marseille pour tenter de s’imposer. Un pari qui pourrait déjà porter ses fruits : Garcia est pressenti pour être intégré au groupe olympien en Ligue des champions, lui qui n’était pas inscrit sur la liste initiale, tout comme Neal Maupay ou Pol Lirola.

Une seule cartouche pour l’OM

Le règlement est clair : l’UEFA autorise un club à remplacer un joueur blessé par un autre jusqu’à la sixième journée de la phase de poules, à condition que l’indisponibilité soit d’au moins 60 jours. Mais ce “joker blessure” ne peut être utilisé qu’une seule fois. Ainsi, même si Medina revient plus tôt que prévu, il ne pourra pas rejouer en C1 avant ce délai.

Avant Metz, quelques retours

Garcia a participé normalement à l’entraînement ce vendredi, à la veille du déplacement de l’OM sur la pelouse du FC Metz (samedi, 17h). Leonardo Balerdi, absent en début de semaine puis resté sur le banc contre l’Ajax, était également présent. En revanche, Geoffrey Kondogbia et Hamed Junior Traoré manquaient toujours à l’appel.

Avec cette opportunité, Ulisses Garcia pourrait bien transformer sa patience en coup gagnant.

