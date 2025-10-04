OM : Les probables titulaires marseillais face à Metz !

Le déplacement à Metz est une occasion de confirmer les bons résultats du mois de septembre pour Roberto De Zerbi. Avec 3 forfaits et une incertitude, voici le onze probable que devrait proposer le technicien italien pour ce déplacement…

Ce déplacement à Metz compte pour la 7e journée de la saison 2025/2026 de Ligue 1. L’OM, qui doit s’imposer, devrait va faire sans Kondogbia, Medina et Traoré blessés. De Zerbi a confirmé le retour à l’entrainement de Balerdi qui reste cependant incertain pour cette rencontre.

Gomes et Murillo de retour ?

De Zerbi va-t-il conserver sa défense à 4 pour ce déplacement à Metz ? Le coach pourrait rester avec son 4-2-3-1, si tel est le cas Murillo pourrait retrouver son poste de latéral droit. Si Balerdi est encore trop court, la charnière pourrait être composé de Pavard et Aguerd alors qu’Emerson devrait occuper le couloir gauche. Au milieu, Gomes pourrait retrouver une place de titulaire, tout comme Hojbjerg, qui pourrait être associé à Vermeeren ou Nadir, O’Riley, qui a beaucoup enchainé, pourrait être laissé sur le banc.. En attaque, Greenwood et Gouiri pourraient être accompagnés par Weah.

Le onze probable de l’OM en 4-2-3-1

Rulli

Murillo, Pavard, Aguerd, Ederson

Vermeeren (ou Nadir), Højbjerg

Gomes

Greenwood, Gouiri, Weah

