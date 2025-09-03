OM : ça se précise pour Paixao !

L’Olympique de Marseille pourrait bientôt récupérer l’une de ses recrues phares. Selon les informations de La Provence, Igor Paixão, l’ailier gauche brésilien recruté cet été pour un montant record de 30 millions d’euros, devrait reprendre l’entraînement collectif à la mi-septembre après une blessure qui l’a éloigné des terrains depuis le début de la saison.

L’absence d’Igor Paixão se fait sentir sur le flanc gauche de l’attaque marseillaise. Le joueur de 22 ans, qui a marqué 18 buts et délivré 19 passes décisives lors de la saison précédente aux Pays-Bas, représente un atout offensif majeur pour l’OM. Son retour à l’entraînement est prévu pour la mi-septembre, selon La Provence. Cependant, il devra encore retrouver son rythme et s’adapter à la rigueur physique de la Ligue 1, un championnat réputé plus exigeant que celui des Pays-Bas.

Le recrutement de Paixão, pour un montant de 30 millions d’euros plus 5 millions de bonus, constitue le plus gros transfert estival de l’OM et le deuxième plus important de l’histoire du club, derrière celui de Vitinha (32 millions). Cette opération ambitieuse témoigne de la volonté de l’OM de renforcer son secteur offensif et de viser plus haut cette saison.

Selon @laprovence voici le bilan financier du #MercatOM : 🎫90M€ dépensés cet été (avec les OA de Rowe, Hojbjerg et Maupay) ➕40M€, que l’OM devra verser l’an prochain pour les joueurs prêtés 💵74M€ récoltés pic.twitter.com/xeR3PijKzd — Football Club de Marseille (@FCMarseille) September 2, 2025



La présence de Paixão sur le terrain pourrait également alléger la pression sur d’autres attaquants, comme Mason Greenwood, qui attire une grande partie de l’attention défensive adverse. Avec son retour imminent, l’OM espère retrouver une dynamique offensive plus fluide et compétitive.

En attendant son retour, les supporters marseillais espèrent que Paixão pourra rapidement retrouver son niveau de performance et contribuer aux ambitions élevées du club cette saison.