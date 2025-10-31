OM : Ce consultant RMC fracasse encore De Zerbi… “Il a trop fanfaronné”

L’Olympique de Marseille traverse une période délicate après un excellent début de saison sous les ordres de Roberto De Zerbi. Le nul concédé à domicile face à Angers (2-2), mercredi soir, a marqué un coup d’arrêt dans la dynamique olympienne. Si les critiques se multiplient autour du rendement de l’équipe, c’est surtout l’attitude de l’entraîneur italien qui est désormais pointée du doigt. Et parmi les voix les plus virulentes, on retrouve celle d’un habitué des prises de position tranchées : Christophe Dugarry.

Dugarry cible De Zerbi et les joueurs

Sur les ondes de RMC, dans l’émission Rothen s’enflamme, l’ancien international français n’a pas mâché ses mots à propos du technicien marseillais et de son groupe. « J’ai suffisamment tapé sur De Zerbi. Une nouvelle fois, il ne me démontre pas grand-chose, j’ai vraiment du mal avec ce coach-là. J’espère qu’un jour il sera capable de démontrer que c’est un grand entraîneur, pour l’instant je reste sur ma faim », a lancé Dugarry, visiblement agacé par le visage affiché par les Phocéens ces dernières semaines.

L’ancien attaquant de l’OM va plus loin, estimant que De Zerbi a laissé transparaître une suffisance nuisible à son équipe. « À l’OM, tu ne peux pas te permettre de fanfaronner. Dès que tu fanfaronnes, tu es directement sanctionné. Il a trop fanfaronné. Il a été d’une suffisance qui a été communiquée à ses joueurs », a-t-il poursuivi, avant d’enfoncer le clou : « Depuis qu’ils ont battu le PSG, ils se croient arrivés, ils se prennent pour des génies. Coach comme joueurs. »

💬 De Zerbi après OM–Angers (2-2) : “Il faut que l’on décide qui l’on veut être, quelle équipe on veut être. L’équipe qui a bien joué contre le PSG, avec caractère et concentration, ou celle qui est irrégulière, qui change comme le temps.” ⚪️🔵 Le coach de l’OM n’a pas caché… pic.twitter.com/fyeX0hn5EW — Football Club de Marseille (@FCMarseille) October 30, 2025

Une remise en question nécessaire à l’OM

Ces déclarations tombent alors que Marseille reste sur deux défaites et un nul, un enchaînement inhabituel depuis la prise de fonction de De Zerbi. Si les critiques de Dugarry peuvent paraître dures, elles traduisent une inquiétude grandissante autour d’un groupe qui semblait inarrêtable il y a encore quelques semaines. L’ancien champion du monde 1998 conclut d’ailleurs avec amertume : « Aujourd’hui, j’ai envie de taper sur les joueurs car si je n’ai pas beaucoup d’espoir en De Zerbi, j’en avais beaucoup en cette équipe. »

Le technicien italien et ses hommes devront désormais réagir rapidement pour éteindre la polémique et relancer la machine olympienne. Car à Marseille, les tempêtes médiatiques n’attendent jamais longtemps avant de frapper à la porte du Vélodrome.