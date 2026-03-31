OM : Ce journaliste de la Provence flingue ce cadre d’Habib Beye !

Invité sur RMC dans l’émission After Marseille, le journaliste Alexandre Jacquin a livré une analyse tranchée sur la situation de Geoffrey Kondogbia. Selon lui, le milieu de terrain pénalise aujourd’hui l’OM par un niveau en nette baisse. Une prise de parole qui relance les interrogations autour de l’équilibre du milieu marseillais.

Une critique directe du rôle de Kondogbia à l’OM

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Présent dans « After Marseille » la semaine dernière sur RMC, Alexandre Jacquin, chef du service des sports de La Provence, n’a pas mâché ses mots concernant Geoffrey Kondogbia. Le milieu de terrain de l’Olympique de Marseille, pourtant expérimenté, est jugé en perte d’impact.

« Il y a un vrai sujet Kondogbia. Regardez la saison 2023-2024 et regardez la saison et le classement de l’OM (5ᵉ). C’était un élément essentiel, un pilier. Résultat : fiasco. La saison dernière, Kondogbia ne jouait pas au milieu, il dépannait un peu en défense et ça allait. Là, il devient l’élément clé du renouveau avec Habib Beye et on se plaint car ça n’avance pas. Le problème, c’est que c’est un profil de joueur qui ne va plus du tout à l’OM. Ça fait trois ans qu’il est là. À un moment donné, il faut se poser des questions sur son vrai niveau. »

Un profil jugé inadapté et un impact négatif sur le jeu

Dans son analyse, Alexandre Jacquin insiste sur l’aspect physique et le manque de mobilité du joueur, pointant directement son influence sur le rendement collectif.

« Est-ce qu’il a le niveau pour un club comme l’OM aujourd’hui ? Il est usé physiquement. Il n’avance plus. Au milieu de terrain, quand on a Højbjerg – Kondogbia : on a deux plots. C’est handicapant pour l’équipe. Citez-moi un grand match de Kondogbia à l’OM. C’est un énorme salaire du vestiaire. Chaque fois qu’il est là, l’équipe ne va pas très bien. L’OM n’ira pas très haut avec lui », a déclaré Alexandre Jacquin.

L’association avec Pierre-Emile Højbjerg est notamment visée, décrite comme trop statique pour répondre aux exigences actuelles du jeu. Dans un contexte où Habib Beye cherche à relancer la dynamique de l’Olympique de Marseille, ces critiques mettent en lumière un débat central : celui de l’équilibre et de l’intensité au milieu de terrain.