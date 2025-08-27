OM : Ce journaliste de RMC reste inquiet sur plusieurs points !

L’Olympique de Marseille a largement battu le Paris FC (5-2), mais derrière le score flatteur, certains observateurs pointent des manques criants dans le jeu proposé par Roberto De Zerbi. Florent Gautreau, au micro de l’After RMC, s’est montré particulièrement critique sur l’animation et l’ambition offensive de l’OM.

Si la victoire phocéenne paraît éclatante, elle ne reflète pas totalement la physionomie de la rencontre. Pour Gautreau, l’analyse ne doit pas se limiter au tableau d’affichage : « Moi je te dis la vérité, quand je vois le match qu’on peut réaliser, il ne faut pas tomber dans la satisfaction du 5-2. Si t’es vraiment un gros club, tu dois t’inquiéter de ce match. » Le journaliste rappelle que l’OM, malgré ses cinq buts, a souffert d’un manque de cohérence et de variété dans ses attaques, se reposant davantage sur des exploits individuels que sur un collectif bien huilé.

Une défense encore fragile

Au-delà de l’attaque, c’est surtout la construction défensive qui inquiète. Gautreau souligne que certains errements derrière fragilisent l’ensemble du système : « Rulli, c’est un excellent gardien, quasiment le maillon fort. Mais sa sortie ratée vient aussi d’une défense qui n’est pas en place. Et ça, à mon avis, c’est le coach. » Si des retours comme celui de Medina devraient améliorer les choses, l’After pointe une inquiétude plus profonde : l’identité défensive voulue par De Zerbi n’est pas encore lisible.

🎙️❌ @FlorentGautreau : “L’animation défensive de l’OM ne me rassure pas. Malgré le score, je trouve qu’il faut s’inquiéter de la performance de l’OM contre le Paris FC.” pic.twitter.com/xMVn6kBa1k — After Foot RMC (@AfterRMC) August 25, 2025

La relance, c’est beaucoup trop scolaire

Le secteur offensif, pourtant prolifique sur le papier, n’a pas totalement convaincu. Les rôles d’Aubameyang et Greenwood, par exemple, posent question dans un système qui exige pressing et mobilité : « Greenwood a besoin d’un pressing coordonné pour que ça marche. Or là, ce n’est pas en place, et les joueurs ne sont pas en confiance. »

Gautreau reproche également aux défenseurs une relance trop prudente :« La relance, c’est beaucoup trop scolaire, aucune prise de risque. Du stade, on voyait énormément d’appels d’Aubameyang, de Greenwood, de certains latéraux… et derrière, il n’y avait pas l’énergie pour les servir. »

Si De Zerbi a promis un projet de jeu ambitieux, Gautreau estime que l’OM doit encore franchir un palier : « C’est top d’avoir Aubameyang, bien sûr, mais est-ce que ça représente une vraie progression dans le jeu collectif ? Moi, ce qui m’inquiète, c’est dans l’idée de progression de l’équipe. » Pour l’After, ce succès face au Paris FC doit donc servir d’alerte : le potentiel offensif est là, mais l’animation reste insuffisante. L’OM ne pourra pas se contenter de fulgurances individuelles s’il veut rivaliser en Ligue 1… et en Ligue des champions.

