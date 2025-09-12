OM : « Ce n’est pas du tout un leader », l’avis tranché de Rami sur Balerdi

Invité de l’émission Génération After sur RMC, Adil Rami n’a pas mâché ses mots au sujet de Leonardo Balerdi, actuel capitaine de l’Olympique de Marseille. Pour l’ancien défenseur marseillais et champion du monde 2018, l’Argentin n’a pas les épaules pour incarner le patron de la défense phocéenne.

« Un brassard, c’est lourd à porter »

Connaisseur de la pression qui entoure le rôle de capitaine à l’OM, Adil Rami a rappelé la difficulté de cette mission :

« Un brassard, c’est lourd à porter. Surtout à l’OM », a-t-il insisté.

S’il reconnaît que Balerdi est « un bon défenseur », il estime que le joueur de 25 ans souffre trop de fébrilité et d’indiscipline pour assumer pleinement son statut.

Trop d’attentes autour de Balerdi ?

Pour Rami, le problème vient surtout du rôle qui lui a été confié :

« On lui a donné beaucoup de crédit, une image de leader, de capitaine et de patron de la défense de l’Olympique de Marseille. Moi je le répète, ça fait longtemps qu’on n’a pas eu un patron dans cette équipe de Marseille, en tout cas en défense. »

Selon lui, un vrai leader est celui qui guide ses partenaires, anticipe, et sait recadrer ses coéquipiers au besoin :

« Un joueur qui régule sa défense, qui dit à son binôme : ‘va au duel je te couvre’, qui va crier sur ses numéros 6 ou ses attaquants pour le repli. »

« Ce n’est pas du tout un leader »

Un portrait qui, d’après Rami, ne correspond pas à Leonardo Balerdi :

« Sur ce que je vois, ce n’est pas du tout un leader », a-t-il tranché, pointant également du doigt « trop d’erreurs techniques à chaque match ».

Un constat sévère, mais qui illustre bien les doutes entourant celui qui est censé porter le brassard et incarner la solidité défensive d’une équipe en quête de stabilité.