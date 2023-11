OM : « Cela veut dire qu’il y a vraiment des problèmes »

Interdits de se déplacer à Marseille ce week-end, les Lillois ne pourront pas soutenir leur équipe au Vélodrome. Pour Daniel Riolo, les autorités sont à pointer du doigt.

Sur RMC ce vendredi soir, Daniel Riolo a pesté contre l’interdiction de déplacement des supporters du LOSC au Vélodrome. Pour le journaliste, cela montre qu’il y a réellement un problème en terme d’organisation et de gestion de sécurité des supporters pour les déplacements.

« Ce qui m’emmerde un peu c’est que ce soit fait au dernier moment. Aux carences et aux défaillances d’organisation on ajoute une semaine après la même chose en pire en disant vraiment qu’on avoue que l’on est bidons. On annule parce qu’on est même plus capable de faire ça. Cela veut dire qu’il y a vraiment des problèmes pour aller à Marseille, que visiblement les routes ne peuvent pas être empruntés comme il faut. On est incapable d’assurer la sécurité d’un déplacement de supporters »

🗣 @DanielRiolo sur l'interdiction des supporters lillois à Marseille : « Tout est regrettable, on a un problème avec l'organisation du foot dans notre pays. La solution de facilité quand tu n'es pas bon c'est l'interdiction, tu dis non. Le désaveu est terrible. »

Un déplacement comme ça coûte entre 6.000 et 7000 euros

Interrogé par BFM Grand Lille après l’annonce de l’annulation du déplacement des supporters du LOSC par le Ministère de l’Intérieur, Damien Février, président des Dogues Pompons s’est montré très déçu par cette décision. Les 250 supporters qui avaient prévus de traverser la France pour soutenir leur équipe au Vélodrome ne pourront pas se déplacer ce samedi soir.

« On a appris la nouvelle par un message de la direction du LOSC. Notre réaction, c’est d’être abasourdis, estomaqués, outrés… Il n’y a pas de mots. Le club et les autorités locales ont fait un travail titanesque pour que ce déplacement puisse se faire dans les meilleures conditions possibles, en assurant la sécurité des joueurs et des supporteurs. Jeudi, on avait encore des informations de la LFP et de la préfecture qui nous assuraient que le déplacement aurait bien lieu. Ce matin, c’est la stupéfaction. On ne s’y attendait pas du tout. Tout était prêt. Le bus était plein, les achats effectués, les voitures déjà chargées. Un déplacement comme ça coûte entre 6.000 et 7000 euros. Les supporteurs qui viennent avec nous paient leur place donc ça amortit. Mais c’est un investissement très lourd. Un bus pour Marseille, c’est 5.000 euros. Cette somme est perdue aujourd’hui. Les produits frais achetés sont bons pour la poubelle. Au-delà de la douleur de ne pas pouvoir soutenir nos Dogues, on a avancé beaucoup de frais. On est une petite section de 70 adhérents avec un tout petit budget. On a travaillé pendant un an pour récolter des fonds. Aujourd’hui, si on perd ça, on met quasiment la clé sous la porte », dénonce Damien Février à BFM Grand Lille.