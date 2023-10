OM : C’est confirmé pour Benatia !

Journaliste professionnel suiveur de l'OM (olympique de Marseille). Couvre l'actualité de l'OM et du mercato OM pour le média marseillais Football Club de Marseille. Réalisateur de l'émission Débat Foot Marseille ("la Voix"). Formé à l'école de journalisme de Marseille.

Comme annoncé par Football Club de Marseille, Mehdi Benatia devrait bien rejoindre l’OM dans les prochains jours. L’Equipe confirme que les autres dossiers sont laissés en stand-by.

Le journal L’Equipe explique ce jeudi que l’Olympique de Marseille est toujours en discussion avec Mehdi Benatia pour sa venue. L’ancien international marocain pourrait débarquer en tant que directeur sportif, remplaçant numériquement Javier Ribalta, parti il y a quelques jours. Ce qui bloque pour le moment, c’est surtout le fait que Benatia soit agent. Le quotidien sportif détaille qu’il ne manque qu’à finaliser les « aspects juridiques » pour éviter tout conflits d’intérêts. Il devrait être officialisé dans les prochains jours.

Après avoir expliqué qu’il ne signerait pas, Daniel Riolo est revenu sur ses propos. Le journaliste explique avoir mal compris le sms de l’une de ses sources sur ce dossier !« Mehdi Benatia, ça avance à l’OM ! J’ai dit la semaine dernière que Mehdi Benatia ne viendrait pas… C’est parce que je ne sais pas lire un sms ! J’ai lu le SMS à l’envers, avoue le journaliste dans l’After sur RMC. Flo’ Germain (correspondant à Marseille) donnait l’info et j’ai donné une info contraire. On s’est parlé et il a regardé le message que j’ai reçu. Il m’a dit : Oui si tu ne sais pas lire forcément… C’est très proche ! Il y a des discussions très avancées pour Mehdi Benatia. »

Friio, départ acté !

La restructuration se poursuit à l’OM. Après les départs de Marcelino et de Javier Ribalta, Pablo Longoria, qui est finalement président du club phocéen malgré une réunion houleuse entre les dirigeants et certains groupes de supporters, a décidé de nommé Gennaro Gattuso sur le banc olympien. L’ancien joueur du Bayern Munich et de la Juve Mehdi Benatia, pourrait devenir le prochain directeur du football.

Cela avait été évoqué, l’Equipe le confirme ce mardi soir, David Friio va quitter l’OM. « Le départ du directeur sportif, objet de discussions depuis plusieurs jours, a été acté cette semaine. Les conditions contractuelles de ce départ ne sont pas encore définies totalement mais le principe est, lui, acté. » Comme évoqué sur FCMarseille, Mehdi Benatia devrait sauf surprise le replacer…