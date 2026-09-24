OM : c’est confirmé pour Timothy Weah !

Expulsé lors du Classique perdu par l’OM face au PSG (1-2), Timothy Weah connaît désormais sa sanction. La Commission de discipline de la LFP s’est réunie mercredi soir et a décidé d’infliger un match de suspension ferme au joueur marseillais.

Bruno Genesio devra se passer de Timothy Weah pour le prochain rendez-vous de Ligue 1 après la trêve internationale.

La Commission de discipline de la LFP a rendu sa décision mercredi soir : le joueur de l’OM écope d’un match de suspension ferme.

La sanction prendra effet à compter du mardi 29 septembre 2026.

Un match ferme pour Weah

Weah avait été expulsé à la 77e minute du Classique face au PSG, après avoir reçu un second carton jaune.

Une exclusion intervenue dans une fin de rencontre compliquée pour les Marseillais. L’OM s’est finalement incliné 2-1 face au PSG, concédant à cette occasion une cinquième défaite consécutive toutes compétitions confondues.

La LFP a donc décidé de sanctionner Weah d’une rencontre ferme. L’Américain manquera ainsi le prochain match de championnat de l’OM après la coupure internationale, à savoir le déplacement à Troyes.

Une absence à gérer pour Genesio

Cette suspension constitue une solution de moins pour Bruno Genesio dans son secteur défensif. Depuis le début de la saison, Weah est régulièrement utilisé au poste de latéral droit. Il était d’ailleurs titulaire à ce poste dans le onze choisi par Genesio pour affronter le PSG.

Le coach olympien devra donc trouver une autre solution pour la reprise à Troyes. Cette sanction intervient dans un contexte où le Classique continue de faire parler plusieurs jours après la rencontre. La Direction de l’arbitrage de la FFF s’est notamment prononcée sur le penalty réclamé par l’OM après le contact entre Amine Gouiri et Désiré Doué.

Pour Weah, en revanche, le dossier disciplinaire est désormais clos : un match ferme et donc une rencontre de Ligue 1 à regarder depuis les tribunes.

La sanction d’un match ferme et sa prise d’effet au 29 septembre sont confirmées directement par la Commission de discipline de la LFP.