OM : « C’est terrible », le gros désaveu d’un Clauss abasourdi

Après la rencontre face au FC Nantes ce vendredi soir, Jonathan Clauss a semblé comme sonné par le résultat du match face aux Canaris. Pour le latéral droit, c’est un nul terrible.

L’OM n’a pris qu’un point de son déplacement à Nantes ce vendredi soir. Pour Jonathan Clauss, ce résultat de 1-1 n’est pas compréhensible. Pire, il cible les manquements de son équipe qui n’a pas su produire du jeu et prendre le dessus sur son adversaire.

A lire aussi : OM: « Un phénomène très technique » selon Lucho !

« C’est inexplicable, répond d’abord Clauss, blasé au micro des journalistes en zone mixte. A chaud c’est dur parce qu’à 1-0, à 10, on a l’impression de maîtriser le match, de mettre de gros pressing en place et après on s’est arrêté de jouer. C’est terrible, je ne comprends pas comment on peut autant s’arrêter de jouer, peste le latéral droit français en zone mixte. Alors on voulait mettre notre jeu en place, un peu faire tourner etc mais à un moment donné il faut être beaucoup plus tranchant. Il nous a manqué ce côté créativité encore qui aurait pu nous permettre de mieux attaquer encore. A un moment donné ça devenait un peu trop stérile, on jouait sur un faux rythme comme ça. On s’est rendu compte à l’égalisation que l’on répète les mêmes choses et qu’à un moment donné il va falloir vite grandir, assimiler les choses et vite progresser. On a beaucoup de qualité mais il faut vite le mettre en place. Ce n’est pas une question d’inquiétude mais on veut progresser. Si on laisse semer le doute dans le collectif, c’est sûr que l’on n’avancera pas. Maintenant, on est frustrés. Il faut se vider la tête pour vite repartir au travail et enchaîner les matchs. »

Marcelino : « Je suis énervé ! »

Malgré l’ouverture du score en début de match d’Ismaïla Sarr (4e), les olympiens n’ont pas été capable d’inquiéter des Nantais valeureux. Marcelino s’est exprimé au micro de Prime Video après la contre-performance de son équipe.

A lire aussi : Nantes-OM (1-1): Le gros coup de gueule de Valentin Rongier !

🗣️ Marcelino : « Je suis énervé contre le résultat. » La réaction du coach de l’@OM_Officiel après le match nul à Nantes. #FCNOM pic.twitter.com/3qSzxUMOev — Prime Video Sport France (@PVSportFR) September 1, 2023

« On a pas fait ce que l’on devait faire. On avait bien commencé le match, on a eu des occasions pour marquer et l’adversaire est passé à 10, ils ont été meilleurs dans cette configuration. Je suis énervé contre le résultat. On avait des occasions et avec une équipe comme ça on voulait continuer à pousser et je pensais qu’on pouvait gagner comme ça. On a finalement pas réussi à le faire », a déclaré l’entraîneur olympien après la rencontre.