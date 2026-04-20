OM : Cet ancien milieu du LOSC tacle les joueurs marseillais, « des imposteurs » !

La tension monte autour de l’Olympique de Marseille. Après les propos forts de Medhi Benatia, c’est au tour de Ludovic Obraniak de pointer du doigt les joueurs, dans un contexte déjà tendu en interne. Le consultant n’a pas mâché ses mots sur les réseaux sociaux.

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Une sortie qui confirme le malaise à l’OM

La déclaration de Medhi Benatia a marqué les esprits samedi soir, aussi bien dans les médias que dans le vestiaire de l’Olympique de Marseille. Dans la foulée, Ludovic Obraniak a réagi publiquement sur son compte X, en adoptant une position similaire à celle du dirigeant marseillais.

Le consultant estime que la responsabilité incombe directement aux joueurs, dans une période où les performances de l’OM sont scrutées de près en Ligue 1. Le contexte sportif et les résultats récents alimentent un climat de tension, renforcé par les prises de parole en interne.

Obraniak charge les joueurs sans détour

Dans son message, Ludovic Obraniak n’a pas cherché à tempérer son analyse : « Je ne crois pas que le vestiaire soit en capacité d’avoir des états d’âme… Sur le fond, personne ne peut nier qu’il a raison… Qu’ils mangent un peu de gazon, ça ne peut pas leur faire de mal !!! »

Il a ensuite ajouté : « Des imposteurs. »

Ces propos illustrent une critique frontale du niveau d’engagement des joueurs de l’Olympique de Marseille, alors que des interrogations émergent sur la relation entre le groupe, la direction et le staff, incarné notamment par Habib Beye.

Dans un club où la pression médiatique est constante, cette nouvelle sortie publique renforce l’écho autour de la situation interne de l’OM, déjà fragilisée par les résultats et les attentes élevées du club en Ligue 1.