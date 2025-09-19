OM : Chancel Mbemba attaque le club et Pablo Longoria en justice !

L’histoire entre Chancel Mbemba et l’Olympique de Marseille ne s’est pas terminée sur une simple séparation. Selon les informations de L’Équipe, l’ancien défenseur congolais de l’OM (31 ans), désormais joueur du LOSC, a déposé plainte contre son ex-club et son président Pablo Longoria.

A lire aussi :Bruges blinde Ordonez, ce recrutement en 24h et Luis Enrique ne sera pas en tribunes… Les 3 infos OM du jour

Après avoir disputé son dernier match avec l’OM le 19 mai 2024 au Havre, brassard de capitaine au bras, Mbemba a été relégué au loft marseillais l’été suivant, aux côtés de Pau Lopez, Samuel Gigot ou encore Jordan Veretout. Une situation qu’il aurait très mal acceptée, allant jusqu’à s’en prendre verbalement à un dirigeant en marge d’un match amical.

À la mi-septembre 2024, des désaccords médicaux ont entraîné une mise à pied du joueur, avec retenue de salaire. Une sanction finalement annulée par la commission juridique de la LFP. Mbemba a alors passé une saison blanche, s’entraînant sans jouer la moindre minute en compétition.

Harcèlement moral et pressions alléguées

Toujours selon L’Équipe, la plainte déposée par Mbemba vise directement le club et Pablo Longoria. Elle évoque des faits de harcèlement moral liés à sa mise à l’écart et des pressions supposées lors de tentatives de transfert, notamment avec l’imposition d’un intermédiaire étranger.

Des enregistrements auraient été transmis à la justice. Contacté, le parquet de Marseille « ne confirme ni n’infirme » l’existence de l’enquête. L’OM, de son côté, n’a souhaité faire « aucun commentaire ».

Chancel Mbemba, qui s’est engagé cet été avec le LOSC après deux mois de flottement, pourrait retrouver l’OM début décembre en Ligue 1. Un rendez-vous qui s’annonce électrique, dans un contexte désormais marqué par la justice.

A lire aussi : OM : “Un des plus scandaleux jamais vus à ce niveau”, Jamie Carragher ne mâche pas ses mots !