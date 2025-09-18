Bruges blinde Ordonez, ce recrutement en 24h et Luis Enrique ne sera pas en tribunes… Les 3 infos OM du jour

Voici les trois informations qu’il ne fallait pas manquer ce jeudi 18 septembre 2025 dans l’actualité de l’OM.

Ordonez prolonge !

Le Club Bruges a officialisé ce mercredi la prolongation de contrat de son défenseur central Joel Ordonez. L’international équatorien est désormais lié au club belge jusqu’en 2029. Une annonce qui intervient quelques semaines seulement après un été agité, marqué par un vif intérêt de l’Olympique de Marseille.

Âgé de 21 ans, Joel Ordonez a été l’une des priorités du mercato marseillais. Le défenseur avait même exprimé sa volonté de rejoindre la Méditerranée. Toutefois, ses dirigeants ont décidé de le retenir, rejetant une proposition supérieure à 30 millions d’euros de la part de l’OM. Un choix fort qui confirme la place centrale du joueur dans le projet brugeois.

Un transfert avorté malgré une offre importante de l’OM

Avec ce nouvel engagement, le Club Bruges sécurise son talentueux défenseur tout en lui garantissant une augmentation de salaire. Mais cette prolongation ne signifie pas pour autant qu’Ordonez est destiné à rester en Belgique sur le long terme. Compte tenu de sa cote grandissante sur le marché, le contrat pourrait surtout permettre à Bruges de mieux valoriser une future transaction.

Sa progression est suivie de près par plusieurs clubs européens, et son nom pourrait revenir dans l’actualité des transferts dès les prochaines fenêtres de mercato.

Pour l’Olympique de Marseille, cette signature représente une occasion manquée. Le club phocéen, qui avait vu en Ordonez une solution d’avenir pour renforcer sa défense, devra désormais explorer d’autres pistes.

En s’engageant jusqu’en 2029 avec Bruges, Joel Ordonez confirme son statut de joueur convoité et laisse planer l’incertitude quant à son avenir à moyen terme.

Le recrutement d’O’Riley

L’arrivée de Matt O’Riley à l’Olympique de Marseille ne s’est pas faite sans péripéties. Derrière ce prêt sans option d’achat conclu dans les dernières heures du mercato, La Provence révèle un enchaînement d’événements inattendus et de négociations menées tambour battant par Mehdi Benatia.

Un dossier initié dès le départ de Rabiot

Lorsque le départ d’Adrien Rabiot s’est confirmé, le directeur sportif marseillais a aussitôt activé la piste O’Riley. Le premier contact a été établi avec Dominic O’Riley, père et agent du joueur. Mais la réponse de Brighton est alors catégorique : pas question de laisser filer un titulaire annoncé pour le début de saison. L’affaire semblait donc close… jusqu’à un rebondissement inattendu fin août.

Le clash avec Hürzeler qui change tout

C’est à ce moment qu’intervient l’élément déclencheur. Mis à l’écart contre Manchester City lors de la 3e journée, le milieu danois affiche son mécontentement. Sa relation avec son entraîneur Fabian Hürzeler se dégrade rapidement. Brighton, soucieux d’éviter un conflit qui perturberait son vestiaire, rouvre alors la porte à un départ et reprend contact avec l’OM, à seulement quelques jours de la clôture du mercato.

OM : les dessous de l’arrivée de Matt O’Riley, la nouvelle recrue titularisée face au Real Madrid

Un deal réglé en 24 heures

Les négociations s’accélèrent brutalement. En moins de 24 heures, le transfert est bouclé : Marseille obtient un prêt simple, sans option d’achat. Une différence notable par rapport aux autres renforts estivaux, mais que le club assume pleinement. Pour la direction phocéenne, l’opportunité était trop rare pour être laissée passer, surtout avec un profil jugé proche de celui de Rabiot.

En coulisses, cette opération illustre la capacité de l’OM à rester en embuscade sur ses dossiers. Désormais, c’est à O’Riley de prouver sur le terrain que cette arrivée express peut devenir un vrai coup gagnant.

Enrique : « C’est mieux de ne pas jouer avec le feu »

L’attente monte avant le choc de la 5e journée de Ligue 1 entre l’OM et le PSG, programmé dimanche soir au stade Vélodrome. Alors qu’il avait surpris en dirigeant ses joueurs depuis les tribunes lors de PSG–Lens (2-0) puis contre l’Atalanta Bergame en Ligue des champions (4-0), Luis Enrique a confirmé qu’il ne renouvellerait pas l’expérience face à Marseille.

Présent en conférence de presse, l’entraîneur espagnol a expliqué sa décision de retrouver un poste plus traditionnel, au bord du terrain, aux côtés de ses joueurs. « C’est mieux de ne pas jouer avec le feu. Je serai en bas avec mes joueurs pour sentir la chaleur. C’est un classique du football français, un match que tout le monde veut jouer et entraîner dans une ambiance intense. »

La dimension particulière de ce Classique OM – PSG a donc pesé dans son choix. L’ancien sélectionneur de l’Espagne a aussi tenu compte de son état de santé, encore diminué par une chute à vélo qui lui a valu une blessure à la clavicule. « À l’extérieur, je n’ose pas. Surtout pour mon intégrité physique qui, en ce moment, n’est pas au mieux. »

A lire aussi : Ligue des champions : la presse espagnole salue la prestation de l’OM !

Avec un casque audio et une vision panoramique, Luis Enrique avait trouvé dans les tribunes un nouvel angle d’analyse, déjà adopté dans le rugby. L’Espagnol avait vanté les avantages de cette méthode : « C’est une option intéressante. Après ça, tu peux faire parfaitement la causerie à la mi-temps parce que tu as parfaitement vu qui a bien joué sur la pelouse. On a beaucoup d’informations directes. En ce sens, c’est très positif. »

Si cette approche a séduit le coach parisien, il a préféré la mettre entre parenthèses pour ce déplacement à Marseille, où l’atmosphère promet d’être particulièrement électrique. Le choix de Luis Enrique souligne l’importance que revêt ce OM – PSG, plus qu’un simple match de championnat : un rendez-vous incontournable du football français, marqué par la rivalité historique entre les deux clubs.