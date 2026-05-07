OM : communiqué médical pour Nayef Aguerd et Hamed Traoré !

L’Olympique de Marseille a publié un communiqué médical concernant deux joueurs de son effectif, Nayef Aguerd et Hamed Traoré. Le club phocéen a détaillé les prochaines étapes de leur suivi médical alors que la fin de saison reste un enjeu majeur pour l’OM en Ligue 1.

Dans un message officiel diffusé ce jour, l’Olympique de Marseille a annoncé avoir autorisé Nayef Aguerd et Hamed Traoré à voyager afin de poursuivre leur prise en charge médicale hors de France. Une décision qui intervient dans un contexte où le staff médical marseillais cherche à optimiser le suivi de plusieurs joueurs touchés physiquement.

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Nayef Aguerd poursuit sa rééducation au Maroc

Le club olympien a communiqué précisément sur la situation du défenseur marocain. « L’Olympique de Marseille informe ce jour que le club a pris la décision d’autoriser Nayef Aguerd et Hamed Traoré à voyager dans le cadre de la poursuite de leur prise en charge médicale. »

L’OM précise ensuite : « Nayef Aguerd va rejoindre le Maroc afin de poursuivre son protocole de rééducation en collaboration avec le staff médical de son équipe nationale. »

Cette coordination entre le club marseillais et la sélection marocaine confirme la volonté de maintenir un suivi médical étroit autour du joueur. Le défenseur reste concerné par un protocole de réathlétisation supervisé conjointement par les différentes structures médicales.

Hamed Traoré attendu en Finlande pour une intervention

Concernant Hamed Traoré, l’Olympique de Marseille a également détaillé les prochaines étapes de son traitement médical. « De son côté, Hamed Traoré se rendra en Finlande où il sera pris en charge par un spécialiste dans les pathologies des adducteurs en vue d’une intervention chirurgicale. »

Le milieu offensif ivoirien doit donc subir une opération liée à ses problèmes aux adducteurs, une blessure particulièrement sensible pour les joueurs de football professionnel. L’OM conclut son communiqué en affirmant : « Le club reste en étroite coordination avec les différents staffs médicaux concernés et souhaite un prompt rétablissement à l’ensemble de ses joueurs en soins. »